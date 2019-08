Miha Kavčič pred lepotnim posegom: Botoks je naložba za prihodnost

Miha Kavčič, nekdanji tekmovalec priljubljenega šova Kmetija, je na svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) objavil, da načrtuje lepotno operacijo. Povedal nam je, da se si bo v čelo, okrog oči in med obrvi vbrizgal botoks ter da to ne bo njegov prvi poseg. S takšnimi popravki se je že spoznal, ko si je nekaj let nazaj z njimi pomladil oziroma, kot pravi sam, zamrznil obraz.

"To je lušten poseg, ki zamrzne obraz za pol leta. S tem, ko ga nekaj časa ne morem premakniti, ne povzročam gubanja in tako malo preložim staranje," je razložil Miha, ki je pojasnil, da tega ne dela pogosto, saj si med posegi rad vzame daljši premor. "Ko botoks popusti, si ga ne grem takoj vbizgati še enkrat. Nekaj časa počakam, da se vsaj malo nagubam, saj verjamem, da so gube pri moških šarmantne – tako kot sivi lasje," razkriva Miha.