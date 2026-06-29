Miha Kralj se je vrnil tja, kjer se je vse začelo

Obiskali smo 60-letnico bogate ustvarjalne poti, ki jo je v ljubljanskih Križankah obeležil Miha Kralj, pionir domače elektronske glasbe. S sintetizatorji zvoka je ustvarjal že v 70. in 80. letih, ko je bilo to v naših krajih skoraj nepredstavljivo, zato se ga je hitro oprijelo ime 'jugoslovanski Jean Michel Jarre'. Legendarni klaviaturist je svoje prve tri kultne albume napisal v studiu na Novem trgu, manj kot 200 metrov od Križank, kjer je sinoči s številnimi glasbenimi prijatelji pripravil spektakularno popotovanje skozi svoja različna ustvarjalna obdobja.

Miha Kralj FOTO: osebni arhiv izvajalca

Nedeljski spektakel je tako ponudil celosten prerez njegove bogate kariere in poslušalce popeljal skozi različna ustvarjalna obdobja. Občinstvo se je najprej vrnilo za več kot pol stoletja nazaj, v čas delovanja priljubljenih skupin Dekameroni in Prah, nato pa je Kralj svoje vizionarske solistične korake obudil v razširjenih aranžmajih. Na koncertnem odru so se mu pridružili uveljavljeni glasbeni gosti: violinistka Nina Pečar z električno violino, harfistka Anja Gaberc, saksofonist David Prelec, tolkalist Žiga Kožar ter pevci Brigita Lupša, Matic Nareks in Milan Hribar.