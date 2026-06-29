Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Miha Kralj se je vrnil tja, kjer se je vse začelo

Ljubljana, 29. 06. 2026 17.26 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Miha Kralj

Legendarni slovenski glasbenik Miha Kralj je v ljubljanskih Križankah obeležil 60-letnico svojega bogatega ustvarjanja. Večer je postregel s prerezom pionirskih elektronskih dosežkov in številnimi glasbenimi gosti.

Obiskali smo 60-letnico bogate ustvarjalne poti, ki jo je v ljubljanskih Križankah obeležil Miha Kralj, pionir domače elektronske glasbe. S sintetizatorji zvoka je ustvarjal že v 70. in 80. letih, ko je bilo to v naših krajih skoraj nepredstavljivo, zato se ga je hitro oprijelo ime 'jugoslovanski Jean Michel Jarre'. Legendarni klaviaturist je svoje prve tri kultne albume napisal v studiu na Novem trgu, manj kot 200 metrov od Križank, kjer je sinoči s številnimi glasbenimi prijatelji pripravil spektakularno popotovanje skozi svoja različna ustvarjalna obdobja.

Miha Kralj
Miha Kralj
FOTO: osebni arhiv izvajalca

Nedeljski spektakel je tako ponudil celosten prerez njegove bogate kariere in poslušalce popeljal skozi različna ustvarjalna obdobja. Občinstvo se je najprej vrnilo za več kot pol stoletja nazaj, v čas delovanja priljubljenih skupin Dekameroni in Prah, nato pa je Kralj svoje vizionarske solistične korake obudil v razširjenih aranžmajih. Na koncertnem odru so se mu pridružili uveljavljeni glasbeni gosti: violinistka Nina Pečar z električno violino, harfistka Anja Gaberc, saksofonist David Prelec, tolkalist Žiga Kožar ter pevci Brigita Lupša, Matic Nareks in Milan Hribar.

Preberi še Miha Kralj: LX – 60 let glasbenega ustvarjanja

Miha Kralj je skozi svojo kariero močno zaznamoval tudi slovensko festivalsko dogajanje, saj je v raznih zasedbah in kot solist redno stopal na največje domače odre. Med njegove najbolj odmevne uspehe spadata leto 1980, ko je za skladbo Halo, Nataša prejel drugo nagrado občinstva, in leto 1982, ko je s prelomno skladbo Robot osvojil nagrado strokovne žirije na Slovenski popevki, svojo bogato zbirko pa je dopolnil tudi z več priznanji na Melodijah morja in sonca ter Pop delavnici.

Miha Kralj elektronska glasba glasba koncert nastop

V Portorožu obsežna razstava skupine Laibach

24ur.com Poletna noč v znamenju Janeza Bončine - Benča
24ur.com Spektakel Kraftwerka na pročelju Schönbrunna
24ur.com 25 let skupine Vatra: Čas je v družbi tako čudovitih ljudi hitro minil
24ur.com V Mariboru odzvanjala glasba velikega pianista
Moskisvet.com Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
24ur.com Umek bo dopolnil 50 let: Začeli so me vikati in to mi gre na jetra
24ur.com 70 let ustvarjanja Avsenikov praznovali na Ljubljanskem gradu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kam je izginil mali George? Sin princa Williama in Kate je skoraj že višji od mame
Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče
Vrhunski dirkač doživel trenutek, ki prekaša vse zmage: postal oče
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Vročina in dojenje: ali dojenček res potrebuje dodatno vodo?
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
Ribice, ki jih otroci dejansko pojedo
zadovoljna
Portal
Skrivnostni posnetek poljuba, ki je v nekaj minutah izginil s spleta
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom
Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru
Retrogradni Merkur v raku: 3 znamenja bodo to poletje najbolj na udaru
Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let
Ganljivo slovo legendi, ki je navdihovala več kot 50 let
vizita
Portal
Star nemški trik, ki ohladi stanovanje brez klimatske naprave
Od vročine je nehala govoriti
Od vročine je nehala govoriti
Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač
Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže
cekin
Portal
Bili so svetovne zvezde, a niso smeli odločati o svojem denarju
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
STPŠ Trbovlje med 50 najboljših na svetu - od rudarjenja premoga do rudarjenja podatkov
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
moskisvet
Portal
Igralka filmov za odrasle razkrila, kaj moški uporabljajo na snemanjih
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Zakaj črna luknja na fotografijah ni nikoli ostra?
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Prepoznate to balkansko divo? Brez filtrov in lepotnih posegov
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
Najmanjša reprezentanca na SP 2026 prihaja z otoka, za katerega večina še ni slišala
dominvrt
Portal
Bučke cvetijo, a ne tvorijo plodov? To je najpogostejši razlog na začetku sezone
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Sanjska hiša se je spremenila v nočno moro: Zgodba še danes ni zaključena
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
okusno
Portal
Idealno kosilo za vroče dni: hitre testenine iz ene ponve
Pozabite na cvrtje: ta hrustljav piščanec navduši vsakogar
Pozabite na cvrtje: ta hrustljav piščanec navduši vsakogar
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763