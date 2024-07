Miha Krušič poskrbel za spektakel na Ljubljanici

Ljubljanica je četrtič gostila enega najbolj atraktivnih odbojkarskih turnirjev na svetu. Ob dvobojih igralcev iz Evrope in Brazilije so obiskovalci lahko uživali tudi v plesnih šovih Mihe Krušiča.

"Izgleda zelo zanimivo in ljudje so navdušeni, tako da je zelo lep dogodek," nam je povedal Tine Urnaut, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, ki je dejal, da je verjetno pristanek v vodi bolj udoben kot na trdem parketu, ki ga je sam najbolj navajen. "Ta dogodek je vsako leto zelo lepo organiziran in celoten šov je bil zelo lep, takšen je tudi celoten ambient," je še povedal.

"Zelo sem zadovoljen, ker se je danes spet spisala zgodovina in smo ponovili šov od lanskega leta, presenetili pa smo tudi z novim, z Argonavti. Ponosen sem na ekipo in vesel, da lahko tudi na stara leta še malo migam," pa nam je povedal idejni vodja plesne predstave Miha Krušič, ki je lanski šov nagradil z novim in plesu dodal še svetleča oblačila in rekvizite, tako da so nekateri gledalci ob boju Argonavtov z Ljubljanskim zmajem pomislili celo na Vojno zvezd. "Zakaj pa ne, koncept boja med dobrim in zlim je brezčasen, bi se pa na tem mestu zahvalil za priložnost organizatorjem in Turizmu Ljubljana, ki je podprl izvedbo našega nastopa."

"Mislim, da je to lep začetek, kam nas bo to pripeljalo, pa bomo videli. Pripravljeni smo na nove izzive in mislim, da imamo Ljubljana in Ljubljančani veliko zgodovine za pokazati. Začeli smo s Povodnim možem, nadaljevali z Argonavti, naslednje leto pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," nam je o prihodnosti povedal Krušič.