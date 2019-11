'Miha mi je pojasnil, kako lahko gluhim olajšamo življenje'

Najuspešnejši gluhi košarkar vseh časov, Miha Zupan, ki smo ga lahko spremljali tudi v oddaji Zvezde plešejo, je eden glavnih predstavnikov slovenske skupnosti gluhih in naglušnih. Miha je že večkrat poskrbel, da so se razlike med gluho manjšino in ostalimi prebivalci zmanjšale ter da je predsodkov vse manj. Še posebej pa se je potrudil, da so gluhi in naglušni bolje vključeni v okolje, bolj samozavestni ter da so spoznali, da je z voljo mogoče prav vse.

Novim izzivom naproti