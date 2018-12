Miha Rodman je dobitnik gledališke nagrade julija

V sezoni 2017/18 je Prešernovo gledališče ustvarilo šest zelo različnih, po kakovosti pa enovitih, pretehtanih in pretresljivih premier, o čemer priča tudi selekcija za letošnje Borštnikovo srečanje, na katerem je bila predstava Naš razrednagrajena za dovršeno in pretresljivo kolektivno igro.

Predstavo Judovski pes pa je kot komet osvetlil en sam igralec, tokratni nagrajenec, Miha Rodman. "Nepredstavljive strahote fašizma in holokavsta ter do kraja razčlovečene žrtve so zaživele skozi oči in čutenje psa. V predstavi je Miha pes, je oče, je mama ali otrok v judovski družini. Miha je nemški homoseksualec, agent gestapa, pasji vodnik, vodja taborišča. Miha je tudi ruski vojak, ukrajinsko dekle, italijanski carinik in sam Bog … Šestindvajset različnih vlog. Vsaka v galeriji šestindvajsetih, ki jih Miha odigra v slovenskem in angleškem jeziku, je osmišljena z uvodnim in zaključnim čustvenim in mimičnim akordom. Miha v Judovskem psu ni prevzel le domačega občinstva, navdušeno so mu ploskali tudi na Češkem, v Izraelu, na Indijski podcelini in v New Yorku. V minuciozno odmerjenem tempu in izraznosti vsake izmed vlog gledalca prepriča, pretrese in osvoji. Predstava Judovski pes je resnična magija gledališča," je v obrazložitvi zapisala žirija.

Žirijo za podelitev nagrade julija so sestavljali Alenka Bole Vrabec, Igor Kavčičin Mare Žvan. Nagrado je podelila lanskoletna dobitnica nagrade julija, članica ansambla Prešernovega gledališča Kranj, igralka Darja Reichman.