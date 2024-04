Miha Šalehar, nečastni doktor pivske pene

Miha Šalehar je priznal, da je bila predstava večji zalogaj, kot je sprva mislil. A to ne pomeni, da ni bila uspešna. Jure Košir je bil prepričan, da je zabavna predstava vsem dala misliti. Da je zabavna, se je strinjala tudi Nuška Drašček, ki je pohvalila ravnovesje med osebno izkušnjo pevca in dejstvom, da je vse dobro nasmejal. "Krasni miks sarkazma in cinizma." "Presenetila me je njegova odločnost," je dodala Tara Zupančič, Peter Poles pa je pohvalil Šaleharja, saj da je ta dosegel tako to, da je svoje občinstvo nasmejal, kot to, da ga je podučil.