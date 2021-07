Miha Vodičar in njegova žena Kristina sta se razveselila drugega sina

Miha Vodičar in Kristina Pangos , poročena Vodičar, sta pred dnevi praznovala tretjo obletnico poroke. Zdaj pa sta dobila najlepše darilo, in sicer sta se razveselila rojstva drugega sina Jakoba .

Spomnimo, da sta slovenska zakonca veselo novico, da se bo družinica povečala, potrdila marca, ko je Kristina praznovala okrogli jubilej – 30 let.

"Hvala za nepozaben dan in krasne balone, ki pa so žal napačni, ker sem in bom večno 22," se je pošalila ob objavljeni fotografiji, na kateri pozira na tleh, obdana s šopki rož. Fotografija je seveda pritegnila veliko pozornosti njenih sledilcev, saj so opazili njen lepo zaobljeni trebušček, vsule pa so se tudi čestitke ob nosečnosti. Takrat je za naš portal tudi potrdila, da se bo družinica povečala in da bo njun prvorojenec Oskar postal starejši bratec.