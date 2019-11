Miha Vodičar prisoten pri porodu: To izkušnjo bi priporočil vsakemu

Profesionalni plesalec Miha Vodičar, ki smo ga lahko v zadnjih dveh sezonah spremljali na parketu šova Zvezde plešejo, se je prvega novembra razveselil rojstva sina Oskarja. 31-letnik nam je zaupal, da je bil pri porodu zraven ter da se mamica in sinček počutita odlično.

Miha Vodičar in njegova žena Kristina sta se 1. novembra razveselila rojstva sina Oskarja. Miha, ki je svoje plesno znanje in veščine uveljavil tudi v tujini, kjer je osvojil dva naziva svetovnega prvaka v desetih plesih, je v svoj pogosto prenatrpan urnik tako dodal novo poslanstvo – očetovstvo. "Mamica in sinček sta zdrava, vse je v redu in gre po načrtih. Tako da je vse super. Prijetno je, to izkušnjo bi priporočil vsakemu," je za 24ur.com povedal Miha, ki je bil pri porodu tudi zraven. Dojenček se je v maminem trebuščku počutil odlično in varno, saj se mu ni preveč mudilo na svet. Kristina je imela namreč predviden rok poroda 23. oktobra in je rodila po naravni poti.

Za novopečena starša je tako nastopilo novo obdobje, ki bo obarvano s še več ljubezni, radosti in tudi malo manj spanca. Miha se je nedavno pošalil, da se bo še pred rojstvom otroka poskušal naspati, saj se zaveda, da bodo noči zdaj bolj živahne. A ga to glede na njegov poklic ne skrbi preveč, saj, kot pravi, je zaradi natrpanega in nerednega urnika vajen, da bolj malo spi. Se pa ob tem zaveda, da bo pomanjkanje spanca najbolj občutila njegova draga, ki pa ji bo seveda stal ob strani in ji po svojih močeh pomagal pri starševskih obveznostih.

