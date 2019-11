Miha Vodičar postal očka: Hvala, ljubezen moja, za tako lepo darilo

Da je Miha Vodičar skupaj z ženo Kristino dobil prvega otroka, je plesalec objavil na svojem uradnem Instagram profilu. 31-letnik je pod fotografijo s sinom Oskarjem zapisal: "1. 11. 2019 se je najin otroček odločil, da je verjetno najbolje, da sprejme kruto realnost in zapusti 'mama hotel' in preveri, kako je kaj očka. Hvala, Kristina Vodičar, ljubezen moja, za tako lepo darilo. Vrhunska si! Pripis: Ne zmenite se za 'nesrečen' obraz na fotografiji, počutim se odlično!"

Da plesalec in njegova srčna izbranka pričakujeta prvega otroka, sta za naš portal prvič razkrila v začetku maja. Takrat je Miha povedal: "Na dan zaljubljencev mi je žena povedala, da ima darilo zame in takrat me je 'stisnilo', ker sam nisem imel dovolj časa, da bi ji kaj posebnega pripravil ... Nato me je presenetila z veselo novico."

Nekaj mesecev kasneje pa nam je Kristina razkrila spol otroka in že takrat povedala, da bosta ime prvorojenca za zdaj zadržala zase: "Vse jemljem naravno in kot del življenja. Vedno sem si govorila, glede vsega, če je drugim uspelo, bo tudi meni. Kakšne olajšave se ne bom branila, pretiravala pa ne bom ... Se mi zdi (nasmeh)."

Svojo ljubezen sta Miha in Kristina okronala s poroko v Goriških brdih pred letom in pol.