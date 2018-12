Miha zaradi Kmetije opustil antidepresive

Miha Kavčič, izpadli tekmovalec resničnostnega šova Kmetija, se je gledalcem zasidral v srce s svojo prijazno neposrednostjo. Pred kamero pa se je tudi popolnoma razgalil in priznal, da se bori z depresijo, zato je poiskal pomoč.

Zdaj pa je javil, kako je nanj vplivala Kmetija: "Ker sem čustvena oseba, mi je danes ekstra hudo, ker se zavedam, da je vse, kar smo doživeli v letošnji Kmetiji, le lep spomin. Kot dobra knjiga, ki jo prebereš, in si jezen, da si jo. Zagotovo lahko rečem, da je to izkušnja, ki mi je prekinila neko temačno obdobje in mi razpihala temne oblake," je rekel ter zraven ponosno dodal, da je končal z jemanjem antidepresivov: "Antidepresivi čao. Neverjetno sem hvaležen za vse skupaj. Težko povem, kako se počutim, ampak zdi se mi, da bi v tem trenutku lahko objel svet."

V veselem sporočilu pa se je zahvalil tako sotekmovalcem kot tudi vsem gledalcem: "Hvala sotekmovalcem, ekipi, ki je dihala za projekt, POP TV, moji družini, prijateljem, prijateljicam iz Pomelaja, predvsem pa vam, dragi gledalci. Brez vas ne bi bilo to to. Hvala za podporo, lepa sporočila, ljubim vas. Ravno vi ste krivi, da se počutim kot zmagovalec. Dragi Franko, tebi pa čestitke za zmago! Leto 2018 se poslavlja in čaka nas nov list, nova zgodba in komaj čakam, da vidim, kaj za nas pripravlja leto 2019. Mihec ma vas rd!"