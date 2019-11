Miha Zupan predsedniku Pahorju posvetil personalizirano kretnjo

Skupaj z Ladom je Miha ustvaril novo predstavo Ali se slišimo?. Predstavo, namenjeno tako slišečim kot gluhim. Slišeči so prek različnih točk spoznali njihov svet in ob točki z gluhim igralcem Damjanom Šebjanom videli, kako nevedno se včasih počutijo gluhi v svetu slišečih. Tudi s preprostim trikom z baloni so slišeči začutili, kako glasbo doživljajo gluhi. Sicer je o teh tresljajih Miha že govoril v plesnem šovu, zdaj pa je skozi interaktivno predstavo občutke delil z vsemi v dvorani. Med glasbeno točko raperja Emkeja so slišeči v roke dobili napihnjen balon, skozi katerega so začutili tresljaje glasbe in tako spoznali, kako glasbo doživljajo gluhi.

Na predstavo je kot častni gost prišel tudi Borut Pahor, ki je, kot je povedal za nas, zelo užival: "Obema sem čestital in vsem, ki so priredili to predstavo, in bi bilo škoda, da bi ostala samo enkrat odigrana. Mislim, da je zelo navdušujoča. Miha je bil moj prejemnik jabolka navdiha, z Ladom sva sodelovala v mnogih projektih. Pekel me je tudi na žaru. Oba dobro poznam, mislim, da sta se sijajno ujela in sta pustila sijajen pečat." Predsednik je dobil tudi posebno čast. Miha mu je namenil kretnjo. Gluhi imajo namreč, namesto imena, vsak svojo kretnjo. Ta kretnja je stvar dogovora in jo 'določijo' na podlagi tvojega karakterja, tvojih navad. No, predsednik je dobil kretnjo, ki 'v prevodu' pomeni 'predsednik miška', kar je nasmejalo tako njega kot tudi vse prisotne v dvorani.