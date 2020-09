Miha Zupan: Veseli me, da lahko slišeči razumejo svet gluhih

Dogajanje na odru so oplemenitili številni gostje. Ob uveljavljenih slovenskih profesionalnih plesalcih, ki so se pojavili tudi v šovu Zvezde plešejo, pa so program popestrili tudi nekateri tekmovalci priljubljenega plesnega šova. Miha Zupan, Špela Grošelj, Tinkara Fortuna in Igor Mikič so samo nekatera od imen, ki so navdušila prisotne v dvorani.

Priljubljena pevka se je na nastop pripravljala dlje časa, napornim treningom pa se je kot eden od nastopajočih pridružil tudi Zupan, s katerim sta skupaj stala tudi v superfinalu plesnega šova. Gluhega košarkarja so v plesni dvorani na pripravah spremljale tudi kamere, nastal pa je video, ki je lahko inspiracija mnogim. Športnik se je na svojo vlogo v spektaklu Tanje Žagar izjemno dobro pripravil in nato na nastopu občinstvo ponovno navdušil. Miha, ki je sicer vajen premikati meje tistega, za kar ljudje domnevajo in ocenjujejo da ni možno, s svojimi plesnimi sposobnostmi vedno znova preseneti. Ob tej priložnosti je povedal: ''Najbolj sem vesel, da lahko slišeči ljudje razumejo gluhi svet,'' in ob tem dodal:''Zelo sem ponosen na to, da zdaj vidijo, česa vsega smo gluhi ljudje sposobni. Ne govorim samo o plesu, ampak nasploh.'' Najbolj pa ga veseli dejstvo, da je dal mnogim upanje in zagon, da na lastne prepreke pozabijo: ''Veseli me tudi, da sem dal ljudem navdih, da ne smejo gledati na ovire.''