Miha Zupan z aplikacijo ustvaril most med slišečimi in gluhimi

Znakovnik je slovenska aplikacija, s pomočjo katere se lahko slišeči naučijo 'kretati' in tako sporazumevati z gluhimi, International Signs pa aplikacija z enako vsebino, le da so kretnje mednarodne. Kot je povedal Bojan: "Znakovnik je naš matični, slovenski in ko smo ga lansirali, smo bili prvi v Sloveniji. Naredila pa sva tudi International Signs, ki je nadgradnja Znakovnika. To je mednarodni svetovni znakovni jezik, ki je neuraden, ampak ga večinoma uporabljamo na srečanjih, tekmah, prvenstvih, kongresih ... To je nekakšen most med dvema gluhima iz različnih držav."

Se spomnite košarkarja, ki je med letoma 2005 in 2015 branil slovenske barve na svetovnih in evropskih prvenstvih slišeče reprezentance? Tisti košarkar, ki je vedno igral s trakom na glavi? Gluhi košarkar Miha Zupan v slišeči reprezentanci sicer ne igra več, je pa še vedno član gluhe reprezentance, za katero igra že od svojega 13. leta. A nasmejanemu košarkarju to ni dovolj. S prijateljem Bojanom Mordom je združil moči in ustvaril aplikaciji Znakovnik, slovar slovenskega znakovnega jezikain International Signs, slovar mednarodnega znakovnega jezika.

Prijatelja in poslovna partnerja sta si z Znakovnikom predvsem želela popularizirati znakovni jezik."Za gluhe je komunikacija zelo pomembna. Med njimi je približno 40-odstotna depresija zaradi premajhne interakcije. Veliko slišečih oseb se gluhih ustraši, ker ne vedo, kako z njimi komunicirati in gluhi se zato velikokrat sprašujejo, kaj so naredili narobe in se počutijo odrinjene," je povedal Miha ter dodal: "Rad bi zgradil most med gluhimi in slišečimi. Rad bi, da steče komunikacija med enimi in drugimi."

Od ideje za Znakovnik mineva sedmo leto

"Prvotna ideja je bila Bojanova. To je dve leti snoval, kasneje pa sem se mu pri tem projektu pridružil še jaz. Skupaj sva bila pametnejša, bolje sva dodelala idejo o Znakovniku in ko sem ga prvič videl sem rekel: 'To je to'. Najin cilj je bil, da se tudi slišeči naučijo kretati, da spoznajo naš svet," je za 24ur.com povedal zgovorni Miha, Bojan pa je dodal, da je bilo bistveno, da je aplikacija dostopna vsem. Do zdaj česa podobnega pri nas še ni bilo. Kot sta povedala košarkar in njegov poslovni partner ter dober prijatelj, so se ljudje znakovnega jezika lahko naučili le s pomočjo knjig: "Imeli smo le kretnje na papirju. Zdelo se nam je, da je za nekoga, ki se uči znakovnega jezika, priročno, da ima aplikacijo, ki jo lahko uporablja na vsakem koraku. Ko 15 minut čaka avtobus, si lahko pogleda nekaj kretenj in jih ponovi ali pa se nauči novih. Priročno je, saj imamo telefon vedno pri sebi."