Mihael Kasaš iz Ljubezni po domače srečno zaljubljen

Mihael Kasaš je v šovu Ljubezen po domače začaral in strl marsikatero hrepeneče srce. Ko smo že mislili, da je srečo našel v objemu energične Danice Tajčman, se je končala tudi ta zgodba. Le nekaj mesecev po koncu šova pa je za 24ur.com potrdil, da ima dekle. Svoje srčne izbranke ni želel izpostavljati, zaupal nam je le to, da je res srečno zaljubljen. Kasneje pa je na svojem Facebook profilu le objavil fotografijo, na kateri ga lahko vidimo z lepotico, ki je osvojila njegovo srce, in na kateri oba kar žarita od sreče.