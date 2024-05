Miki Vlahovič prvič dedek, dobil je vnukinjo

Miki Vlahovič stopa v nove čevlje. 19. maja je prvič postal dedek. Prvorojenke se je razveselil njegov sin Mark s soprogo Niko. Mlada starša sta ob družinski fotografiji iz porodnišnice pripisala, da je to najlepši dan v njunem življenju in že prejela val čestitk in lepih želja, med drugim od vplivnice Katarine Benček, glasbenice Mance Špik in MasterChef zmagovalke Sare Rutar.