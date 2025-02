Miki Vlahovič upa, da bo hčerka prvi ples odplesala na njegovo pesem

Miki Vlahovič je svojo novo pesem posvetil eni najlepših priložnosti v življenju, poroki svoje hčerke. Pesem, ki prekipeva od čustev, je nastala v klavirski obliki, zdaj pa je doživela novo priredbo in svež zven. "Želel sem ji pesem nenapovedano podariti, ampak potem je ta moj kandidat, kakor mu jaz rečem, se pravi njen zaročenec, slišal to pesem in me toliko nadlegoval, da je izpadlo tako, da ji tega nisem mogel dati za presenečenje," nam je zaupal pevec.

Glasbenik nam je razkril, da mu poročni datum veliko pomeni, saj sta se na isti dan v letu poročila tudi njegova tašča in tast, njegova starša, dan kasneje se je poročil tudi njegov sin, sedaj pa si je enak poročni datum izbrala tudi njegova hči. Poročne obletnice resnično ne more pozabiti, poroko in prvi ples pa še vedno ohranja v zelo lepem spominu."Ko sem se poročil, so hoteli, da plešem, in jaz se spomnim tega. Sicer je meni tako hitro minilo, saj si malo napet in ne veš, ali boš nevesto, svojo soprogo takrat že pohodil, ji boš obleko strgal in zato ni bilo toliko sproščeno, bilo je pa res, res lepo," je povedal.