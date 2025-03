Milena Vasić se vrača v Slovenijo: 'Predstava je ful fajn'

Ljubitelji balkanskega filma Mileno Vasić gotovo poznajo po njeni vsestranskosti. Srbska filmska in gledališka igralka se namreč odlično znajde tudi kot televizijska voditeljica. Velik del slovenskega občinstva pa jo gotovo prepozna po vlogi Rahele v priljubljeni humoristični nanizanki Sarajevska krčma, dostopni na portalu VOYO. Zabavne vloge, pravi, ji zelo ležijo. "Do zdaj sem, kar zadeva televizijo, največ nastopala v komičnih vlogah," je dejala.

Slovita igralka je pred dnevi v ljubljanskih Križankah ob Saši Pavlin Stošić, Aleksandri Balmazović in Urošu Fuerstu nastopila v predstavi 3 sestre remix, že v aprilu pa se s srbskimi kolegi vrača na naše odre s predstavo Privatna proslava. "To je, kot bi vi rekli, 'ful fajn', zelo dobra predstava, ker govori krasno zgodbo treh nekdanjih zakonskih parov. Je duhovita, točna in močna predstava. Smejali se boste, ker ljudje se smejijo, ko vidijo resnico," je povedala Vasić.

Niso pa čisto vsi njeni obiski v naših krajih delovne narave, igralka se pri nas odlično znajde tudi v prostem času. "Sedim ob Ljubljanici, pijem penino, se sprehajam, grem v brda in v terme, seveda," je še sklenila igralka.