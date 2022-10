Milena Zupančič prejela Badjurovo nagrado za življenjsko delo

Igralka Milena Zupančič je na otvoritveni slovesnosti ob začetku 25. festivala slovenskega filma v Portorožu prejela Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Svečano otvoritev, ki so jo obiskali tudi državna sekretarka za kulturo v kabinetu predsednika Vlade RS dr. Kaja Širok, vodja kabineta na ministrstvu za kulturo Nina Ukmar in župan občine Piran Đenio Zadković, je povezoval Toni Cahunek, z glasbenimi točkami pa jo je popestril Jure Ivanušič.

Posebna čast Mileni Zupančič Na otvoritveni slovesnosti 25. festivala slovenskega filma v Portorožu so se z Badjurovo nagrado za življenjsko delo poklonili filmski in gledališki igralki Mileni Zupančič, ki ji je posvečena tudi razstava v Beli dvorani Avditorija. Nagrajenko je izbrala strokovna komisija v sestavi Jelka Stergel, Viva Videnović, Dušan Milavec, Boris Petkovič kot predsednik in Polona Juh. Slednja je na slovesnosti tudi prebrala utemeljitev nagrade.

icon-expand Posebna čast Mileni Zupančič. FOTO: Festival slovenskega filma Portorož

"Milena Zupančič se je v kolektivno zavest Slovencev vpisala z vlogama Presečnikove Mete v Cvetju v jeseni in Žašlerce v Vdovstvu Karoline Žašler, obakrat v režiji Matjaža Klopčiča. A bi bilo krivično, če bi omenjali zgolj najbolj prepoznavne igralske stvaritve Milene Zupančič. V več kot petih desetletjih nastopov na filmskem platnu in televizijskem zaslonu je ustvarila več kot 80 vlog, sodelovala je z največjimi avtorskimi imeni na območju nekdanje Jugoslavije. V svojih igralskih stvaritvah je prestopala meje ustaljene filmske igre."

Milena Zupančič, ki je prejela bučne in dolge stoječe ovacije, tako bo prihodu v dvorano kot ob izročitvi nagrade, se je v zahvalnem govoru osredinila na moč filma in zakaj ga ima rada. Povedala je še, da je prva igralka, ki je prejela omenjeno nagrado. O svojem igralstvu pa, da se trudi, da v vsako vlogo stopa z odnosom do vsega, kar jo obkroža. Izpostavila je, da imata največ zaslug zanjo kot igralko prav režiser Matjaž Klopčič in maskerka Berta Meglič. Kot je še dejala, jo nagrada za življenjsko delo navdaja tako z veseljem in hvaležnostjo kot tudi "neko čudno žalostjo", ki jo napeljuje na vprašanje, ali je napočil čas, da se umakne. Milena Zupančič je gostovala v domala vseh slovenskih poklicnih gledališčih, v gledaliških hišah na ozemlju nekdanje Jugoslavije in tudi pri neodvisnih produkcijah. Za svoje udejstvovanje na filmu in televiziji je osvojila številne nagrade. Je tudi prejemnica Borštnikovega prstana, Prešernove nagrade in zlatega reda za zasluge.

icon-expand Milena Zupačič in Bojan Labović FOTO: Festival slovenskega filma Portorož

'Kreativna moč slovenskih filmskih ustvarjalcev sodi v sam vrh evropske kinematografije' Filmski festival na slovenski obali že drugič poteka pod taktirko režiserja Bojana Labovića. Ker letos obeležujemo vrsto obletnic, med katerimi še posebej izpostavljamo 50. obletnico smrti filmskega režiserja, scenarista in montažerja Františka Čápa, ki je zadnja leta svojega življenja preživel prav v Portorožu, je otvoritvena čast pripadla kinotečni projekciji njegove zimzelene uspešnice Vesna. Ogledali smo si slovensko premiero restavrirane kopije, ki jo je restavrirala in digitalno obnovila Slovenska kinoteka v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije in Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo RS. Direktor festivala Labović je na otvoritveni slovesnosti festivala izpostavil, da bi v Sloveniji nujno potrebovali kontinuirano filmsko produkcijo in da je skrajni čas, da se slovenskemu filmu namenijo sredstva, ki bodo primerljiva s primerljivimi državami. Predlagal je, da se Badjurova nagrada preimenuje v nagrado Milke in Metoda Badjure. Občinstvo je na uvodni slovesnosti med drugim nagovorila tudi direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki je poudarila uspešnost slovenskih producentov pri pridobivanju finančnih sredstev v tujini in povedala, da so samo za celovečerne filme, ki so prikazani na letošnjem FSF Portorož, producenti pridobili skoraj 30 odstotkov vseh sredstev iz kar 11 različnih držav. "Kreativna moč slovenskih filmskih ustvarjalcev sodi v sam vrh evropske kinematografije. Prepričana sem, da boste tudi kot gledalci filmov na FSF lahko uživali v raznolikosti letošnjih filmskih kreacij," je zaključila Bučarjeva.

icon-expand Filmski festival na slovenski obali že drugič poteka pod taktirko režiserja Bojana Labovića. FOTO: Festival slovenskega filma Portorož