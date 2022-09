Mileni Zupančič Badjurova nagrada za življenjsko delo.

Igralka Milena Zupančič je letošnja prejemnica nagrade Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti. Nagrajenko je izbrala strokovna komisija v sestavi Jelke Stergel , Polone Juh , Vive Videnović , Dušana Milavca in Borisa Petkoviča kot predsednika. Kot piše v utemeljitvi, se je igralka z impozantnim gledališkim opusom na področju filma v kolektivno zavest vpisala z vlogama Presečnikove Mete v Cvetju v jeseni (1973) in Žašlerce v Vdovstvu Karoline Žašler (1976) v režiji Matjaža Klopčiča .

Kot je še dodal Završan, Milena Zupančič vedno uprizarja žensko v njeni večplastnosti, do protislovnosti, v okviru naravnosti in prepričljivosti ekspresije, kar "virtuozno podredi sporočilnosti celotnega filma" ter svojo igro "nenehno nadgrajuje skupaj s celotnim razvojem sodobne filmske umetnosti".

Dobitnico je predlagalo Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev. V imenu društva je Brane Završan zapisal: "Kompleksna osebnost Milene Zupančič se vedno kristalizira v mnogoteri pojavnosti vrhunske igralke v razponu vlog, ki segajo od 'ideala čistega, v ljubezenskem prebujenju zgorelega dekleta' prek socialno zavržene uporne ženske, spet družbeno kritične, eksperimentalno novovalovske, pa prepričljive zgodovinske junakinje, komedijsko dovršene stvaritve, od satire do romantične komedije, spet tragičnih žensk z vsem čutenjem usode, pa vse do senzualnih, čutnih in fatalnih žensk."

Milena Zupančič je ena najbolj prepoznavnih osebnosti sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora in ena od zvezd nekdanje skupne države, jugoslovanskega gledališča in filma. Bila je članica Mestnega gledališča ljubljanskega, SNG Drama Ljubljana in Slovenskega mladinskega gledališča, nekaj časa tudi svobodna umetnica.

Gostovala je v domala vseh slovenskih poklicnih gledališčih, v gledaliških hišah na ozemlju nekdanje Jugoslavije in tudi pri neodvisnih produkcijah. Za svoje igralsko udejstvovanje na filmu in televiziji je osvojila številne nagrade. Je tudi prejemnica Borštnikovega prstana, Prešernove nagrade in zlatega reda za zasluge.