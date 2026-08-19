Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Od Milene Zupančič so se poslovili tudi Aleš Valič, Janez Škof in drugi

Bohinjska Bela , 19. 08. 2026 14.50 pred 56 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Pogreb Milene Zupančič

Na pokopališču v Bohinjski Beli so danes k zadnjemu počitku pospremili legendarno Mileno Zupančič. Poleg njenih družinskih članov, med katerimi je kot govorka nastopila tudi njena hči Maša Jovanović, se je na pogrebu zbralo veliko število znanih slovenskih igralcev. Večini od njih Milena ni bila le sodelavka, temveč tudi prijateljica.

Milena Zupančič je v slovenskem kulturnem prostoru pustila neizbrisen pečat, zato ni bilo nobeno presenečenje, da se je na njenem pogrebu v Bohinjski Beli zbrala ogromna množica ljudi. Med tistimi, ki so se želeli še zadnjič posloviti od nje, torej ni bila le njena družina na čelu z njeno hčerko Mašo Jovanović, ki je svoji mami v spomin namenila nekaj besed, temveč tudi številni drugi.

Med množico obiskovalcev so bili številni igralci ljubljanske Drame, katere del ansambla je bila dolga leta tudi pokojnica. Na zadnjo pot so jo denimo pospremili Janez Škof, Aleš Valič, Pia Zemljič, Nina Ivanišin, Igor Samobor pa tudi Blaž Valič, Tomo Tomšič, Matjaž Javšnik, Aleksandra Balmazović, Gaber K. Trseglav, Barbara Hieng Samobor in mnogi drugi. Legendo slovenskega igralstva je na zadnjo pot pospremila tudi nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko.

milena zupančič pogreb slovenski igralci slovo

Štirje Slovenci v finalu tekmovanja mladih chefov, posebna čast tudi za Ano Roš

Zadovoljna.si Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
24ur.com Pokloni dežujejo: Bila je neprecenljiva in vredna vsega spoštovanja na svetu
24ur.com Milena Vasić se vrača v Slovenijo: 'Predstava je ful fajn'
24ur.com Ariana Grande žaluje: umrla je njena babica
24ur.com Mileno Zupančič pospremili k zadnjemu počitku
24ur.com Na pogrebu so se od Jasmina Stavrosa poslovili številni glasbeni kolegi
24ur.com Zvezdana Mlakar: Zelo, zelo blizu sem bila, da vam pomaham v slovo
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
bibaleze
Portal
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vlaga po dežju povzroča bolezni: to morate na vrtu narediti takoj
Igrača, ki jo imajo mačke rade, a strokovnjaki svetujejo previdnost
Igrača, ki jo imajo mačke rade, a strokovnjaki svetujejo previdnost
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907