Od Milene Zupančič so se poslovili tudi Aleš Valič, Janez Škof in drugi

Milena Zupančič je v slovenskem kulturnem prostoru pustila neizbrisen pečat, zato ni bilo nobeno presenečenje, da se je na njenem pogrebu v Bohinjski Beli zbrala ogromna množica ljudi. Med tistimi, ki so se želeli še zadnjič posloviti od nje, torej ni bila le njena družina na čelu z njeno hčerko Mašo Jovanović, ki je svoji mami v spomin namenila nekaj besed, temveč tudi številni drugi.