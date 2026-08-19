Od Milene Zupančič so se poslovili tudi Aleš Valič, Janez Škof in drugi

Milena Zupančič je v slovenskem kulturnem prostoru pustila neizbrisen pečat, zato ni bilo nobeno presenečenje, da se je na njenem pogrebu v Bohinjski Beli zbrala ogromna množica ljudi. Med tistimi, ki so se želeli še zadnjič posloviti od nje, torej ni bila le njena družina na čelu z njeno hčerko Mašo Jovanović, ki je svoji mami v spomin namenila nekaj besed, temveč tudi številni drugi.
Med množico obiskovalcev so bili številni igralci ljubljanske Drame, katere del ansambla je bila dolga leta tudi pokojnica. Na zadnjo pot so jo denimo pospremili Janez Škof, Aleš Valič, Pia Zemljič, Nina Ivanišin, Igor Samobor pa tudi Blaž Valič, Tomo Tomšič, Matjaž Javšnik, Aleksandra Balmazović, Gaber K. Trseglav, Barbara Hieng Samobor in mnogi drugi. Legendo slovenskega igralstva je na zadnjo pot pospremila tudi nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko.