Domača scena

Mineva 10 let od smrti Simone Weiss: 'S ponosom se te spominjamo'

Maribor, 19. 12. 2025 17.35 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Simona Weiss

Pred 10 leti je umrla pevka Simona Weiss, ki jo je Slovenija poznala po uspešnicah Mati, Edini moj, Vzela sem si Štajerca in Pet poljubov. Čeprav 'kraljice ljudskih src', kakor so jo mnogi imenovali, marsikdo še ni pozabil, pa ji je posebno objavo na družbenem omrežju posvetil tudi mož, ki je v imenu družine zapisal, da se je spominjajo s ponosom, ko stopajo v življenje, ki je pred njimi.

Desetletje je že, odkar je slovensko javnost pretresla novica, da je boj z boleznijo izgubila pevka Simona Weiss. Spomin nanjo ohranja živ njena družina, ki jo še vedno pogreša, mož Goran Šarac pa ji je posvetil čustveno objavo na družbenem omrežju, v kateri je zapisal, da sledijo njenemu optimizmu, ki jim ga je vsak dan prinašala.

Simona Weiss je pred 10 leti umrla zaradi bolezni.
FOTO: POP TV

"Daljnjega jutra, pred 10 leti (19. 12. 2015) ob 7.30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet. Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," je zapisal Goran.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, ni mogla odtehtati bolečine ... Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: "Veseli se vsakega novega dne" in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala," je še dodal.

Simona Weiss se je 29. aprila 1963 rodila v Mariboru, Slovenija pa jo je spoznala leta 1984, ko se je pojavila na tekmovanju za Miss Slovenije v okviru tekmovanja za Miss Jugoslavije. Leta 1985 se je zaradi ljubezni do Gorana preselila v prestolnico in kmalu se je začela njena glasbena kariera.

simona weiss goran šarac pevka smrt spomin

henkl
19. 12. 2025 18.38
Smo se osebno poznali in me je v času moje bolezni vseskozi spodbujala.Meni je ratal njej pa na žalost ne.
Odgovori
0 0
presnet
19. 12. 2025 18.16
Legenda že deset let počiva, kako hitro čas beži. Bila je odlična pevka in srčna ženska.
Odgovori
+4
4 0
Nace Štremljasti
19. 12. 2025 18.10
jelena blagojević,alias helena blagne ji ne seže do podplatov
Odgovori
+6
7 1
ŠTRAJK ZA VSE
19. 12. 2025 18.03
Res je, mnogo, mnogo prezgodaj nas je zapustila. Moje iskreno in globoko sožalje..........
Odgovori
+5
5 0
