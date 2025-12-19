Mineva 10 let od smrti Simone Weiss: 'S ponosom se te spominjamo'

Desetletje je že, odkar je slovensko javnost pretresla novica, da je boj z boleznijo izgubila pevka Simona Weiss . Spomin nanjo ohranja živ njena družina, ki jo še vedno pogreša, mož Goran Šarac pa ji je posvetil čustveno objavo na družbenem omrežju, v kateri je zapisal, da sledijo njenemu optimizmu, ki jim ga je vsak dan prinašala.

"Daljnjega jutra, pred 10 leti (19. 12. 2015) ob 7.30, ko se je prebujal sončen zimski dan, si zapustila ta svet. Utihnil je tvoj žametni glas, bolečino na obrazu je zamenjala angelska blaženost. Nastala je posvečena tišina, toplina iz tvojega telesa se je razlila po prostoru bolniške sobe. Ostali smo sami. Popolnoma sami v globoki žalosti, ne vedoč, kako naprej. Mi, za katere si bila samo mati in soproga," je zapisal Goran.

"Tvoje življenjsko udejstvovanje in močna sled, ki si jo pustila med ljudmi v času in prostoru, kjer si živela, ni mogla odtehtati bolečine ... Danes se te s ponosom spominjamo, obrnjeni v življenje, ki je pred nami. Spremlja nas tvoja misel: "Veseli se vsakega novega dne" in sledimo tvojemu optimizmu, ki si nam ga vsak dan prinašala," je še dodal.

Simona Weiss se je 29. aprila 1963 rodila v Mariboru, Slovenija pa jo je spoznala leta 1984, ko se je pojavila na tekmovanju za Miss Slovenije v okviru tekmovanja za Miss Jugoslavije. Leta 1985 se je zaradi ljubezni do Gorana preselila v prestolnico in kmalu se je začela njena glasbena kariera.