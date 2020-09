Mineva 18 let od smrti Nejca Erazma iz Bepopa

Nejc se je pri še ne dopolnjenih 18 letih ponesrečil z motorjem le nekaj sto metrov pred svojim domom v Mirni na Dolenjskem. Poletje 2002, ki ga je zaznamovala pesem Moje sonce, se je tako zaključilo s pretresljivim dogodkom, ki je zlomil številne oboževalce novonastale skupine ter glasbene kolege, ki so 20. septembra pred osemnajstimi leti ostali brez prijatelja in zaupnika. Tinkara Fortuna, Alenka Husić, Ana PraznikinSimon Meglič so se z izgubo člana skupine težko sprijaznili.