Mini DJ Akademija: prostor, kjer otroci najdejo svoj ritem

V sklopu Mini DJ Akademije se otroci najprej spoznavajo z opremo in osnovami mešanja glasbe, a v resnici projekt ponuja veliko več. Skozi akademijo je do danes stopilo že več kot 200 otrok. Nekateri so prvič prijeli za DJ-opremo, drugi so prvič stopili na oder, vsi pa so v njej našli prostor druženja, povezovanja in medsebojne podpore. Udeleženci, stari med 9 in 13 let, skupaj poslušajo glasbo, raziskujejo nove skladbe, plešejo, ustvarjajo in se učijo, da je glasba lahko način, kako izraziti sebe in okrepiti samozavest.

Mini DJ Akademija poteka pod mentorstvom Simona Klanferja. FOTO: Janez Štrukelj

"Zame je največja sreča in uspeh, ko vidim otroke, ki jim nastopanje z novim znanjem dviguje samozavest in občutek lastne vrednosti. Vedno me navduši, kako hitro postanejo prijatelji in se povežejo med seboj, čeprav se na tečaju srečajo prvič. Njihova radovednost, želja po znanju in otroška navdušenost so gonilo celotne Mini DJ Akademije," pravi vodja projekta Simon Klanfer.

Mini DJ Akademija vzgaja mlade DJ-je. FOTO: Janez Štrukelj

Otroci se ne učijo le, kako povezati dve skladbi, ampak tudi kako poslušati, sodelovati, počakati na svoj trenutek in podpreti prijatelja. Klanfer poudarja, da je ključno celotno doživetje: "Vse je v paketu. Zato je Mini DJ Akademija tako uspešna, ker otrokom dajemo vse našteto. In še ogromno podpore, pogovorov tudi izven miksanja – o šoli, učiteljih, prvih ljubeznih in vsem, kar jih zanima."

Udeleženci Mini DJ Akademije so stari med 9 in 13 let. FOTO: Janez Štrukelj

Navdušeni pa so tudi mladi udeleženci, nekateri med njimi pa se vračajo že več let. "Na začetku, ko si prvič, je malo težko, ampak ko ti enkrat nekdo razloži in se naučiš, je lahko in samo miksaš cele dneve in noči," nam je povedal Maj, ki je dodal, da je bolje biti DJ kot čas preživljati ob igranju računalniških iger. "Ker moraš razmišljati, kaj delaš, ne pa samo tipkati in delati tisto, kar ti igrica narekuje," je dodal. Z njim se strinja tudi Anaja, ki je dejala: "Zelo rada imam glasbo in takoj, ko pridem iz šole domov, si dam slušalke in poslušam glasbo."

Mini DJ Akademija je namenjena tudi druženju. FOTO: Janez Štrukelj

Da se raje ukvarjajo z glasbo, pa svoje otroke spodbujajo tudi starši, ki jim prav zato z veseljem omogočajo tečaje, kot je Mini DJ Akademija. Kot nam je povedala Daša Kovačič Beković, mamica enega od udeležencev, je ponosna na sina, ki že dobro obvlada vrtenje gumbov. "Elektronika in zasloni so nujno zlo, kot pravimo, in tudi težko otroke držimo stran od telefonov in računalnikov. Tukaj se sprosti, ni nobenih sledilcev in pasti interneta, ampak samo užitek, zato mu to z veseljem omogočamo."

Podpira jih tudi DJ DE XENIA

Mlade DJ-je pa podpirajo tudi starejši in že uveljavljeni glasbeniki, med njimi DJ DE XENIA. Nekdanja osnovnošolska učiteljica Ksenija Filipič je iz slovenskih klubov prišla do nekaterih največjih svetovnih odrov, njena pot v svet elektronske glasbe pa se je začela nekoliko pozneje kot tista, ki si jo utirajo mladi udeleženci Mini DJ Akademije.

Mladi DJ-ji in DE XENIA. FOTO: Janez Štrukelj