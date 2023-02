Nekaj je treba ukreniti z zdravimi navadami tako mladih kot celotne slovenske družbe, so sklenili na ministrstvu za zdravje in za ta namen angažirali znane obraze, ki pri ozaveščanju bolje zaležejo kot sam minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. To so raper Challe Salle, igralka Tina Gorenjak in vplivnica Melani Mekicar.