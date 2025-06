Minule dni je druženje na naši medijski hiši zaznamoval zeleni teden

V našem velikem snemalnem studiu se je za en dan znašel tisti del garderobnih omar, ki že lep čas stoji nedotaknjen - ja, vsi ga imamo. In kar je za nekoga le še lovilec prahu, je za koga drugega neodkriti vintage biser.

Zamenjevalnica oblačil za naše zaposlene poteka že tretje leto in samo še pridobiva na priljubljenosti. Za strokovne posvete sta vedno na voljo tudi naša stilistka in garderoberka.

"Stara oblačila, nošena, mogoče celo nenošena, dobijo novega lastnika. Med sabo se stvari izmenjujejo, menjajo, kar je dejansko tudi velik razlog, da imajo to ljudje radi," je povedala modna stilistka Barbara Žgalin.

Nakupovanje poceni novih oblačil je v nasprotju s smernicami odgovornosti do narave. "Jaz redno v second handih kupujem in vedno me malo mori, da imam preveč stvari in jih tudi oddajam. Prinesla sem stvari, ki jih ne nosim. Če nekaj eno leto ne oblečem, dam stran," je povedala voditeljica POP IN-a Polona Zoja Jambrek. In nenadejano je nekaj zase med ponudbo našel tudi naš novinar Alen Podlesnik.