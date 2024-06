Mirela Lapanović o grozoviti izkušnji v srbskem šovu: Produkcija je vse utišala

Se spomnite zmagovalke našega zadnjega Big Brotherja, Mirele Lapanović ? Atraktivna Dolenjka, ki je v slovenskem resničnostnem šovu zmagala po tem, ko je se je zaljubila v 20 let mlajšega Marka , se mu popolnoma predala in tekom šova pokazala celo paleto čustev? Kasneje se je, nekaj let po Big Brotherju odločila, da se udeleži še srbskega šova Parovi . Šov že leta in leta velja za precej kontroverznega in prav sezona, v kateri je bila Mirela, je takrat dvignila največ prahu. Zmagovalko slovenskega Big Brotherja je znotraj štirih sten zloglasnega šova čakala grozljiva izkušnja. Zdaj, sedem let po sodelovanju v šovu, je Mirela v enem od srbskih podcastov spregovorila o dogajanju znotraj hiše groze.

Povedala je, da pravico že več let išče na sodišču in da je kar nekaj let potrebovala, da je pogledala posnetke trenutka groze. Producentka mi je naslednji dan rekla, da sem malo preveč spila in da sem bila odnešena na urgenco, kjer naj bi mi izpirali želodec. Niso mi izpirali želodca. Dobila sem izvide in nikjer ni pisalo, da bi mi to delali, je povedala Mirela in dodala: "Še preden so me odpeljali, so me v hiši dobesedno oživljali. Sam veš, da so me dali v tuš kabino, da so me polivali z ledeno vodo, da so me poskušali prebudili in so kmalu videli, da nekaj res ni v redu. Videli so, da nisem okej. Tvoja bivša žena je kričala 'Mirela ni okej, Mirelo so posilili,' saj se verjetno sam spomniš, bil si tam," je povedala voditelju Dejanu Dragojevića , ki je njen bivši sotekmovalec in to sezono Parov tudi zmagal.

V uro in pol dolgem podcastu je delila svojo življenjsko zgodbo. Od prve ljubezni, do slovenskega Big Brotherja in do zloglasnega srbskega šova Parovi , kjer se ji je zgodilo tisto najbolj nepredstavljivo. V šovu jo je produkcija grdo izrabila in ji v trenutku, ko je bila v okajenem stanju, ni priskočila na pomoč. "V krvi so mi našli GBL (droga za posilstvo, op. a.)," je povedala Mirela in dodala, da se od tiste zloglasne noči, ko so v hiši žurali in pili spomni zelo malo, ve pa, da se je zgodilo nekaj grozovitega. Kasneje je prišla tudi do posnetkov in kot je sumila, se je zgodilo tisto najhujše. Sotekmovalec jo je posilil.

Dejan je povedal, da se spomni, da jim je bilo čudno, zakaj se en dan šov ne snema, zakaj so jih pustili, da so malo prosti in da so brez obveznosti. Kasneje se je izkazalo, da je produkcija v teh urah reševala situacijo z Mirelo, za katero je bila ena najhujših noči. Kot je povedala, jo je njen sotekmovalec Mili posili in da je kasneje celo dobila posnetke posilstva, s katerimi na sodišču dokazuje, da je njena zgodba resnična in da je produkcija šova Parovi tako sprevržena, da je želela to skriti.

"Takrat se je javil tudi tvoj mož in je javno napovedal, da bo vse tožil, saj je na posnetkih videl, da nisi okej ter da je več kot očitno, da so ti nekaj dali v pijačo," je povedal Dejan, na kar je Mirela odgovorila: "No, saj, človek, ki je z mano intimen 14 let verjetno ve, kakšna sem, ko se z nekom ljubim in da v teh trenutkih ne spim, kot se je to zgodilo v šovu."

Mirela je nadaljevala zgodbo, kako je bilo, ko je prvič prišla do posnetkov, ki dokazujejo, da je njena zgodba resnična. "Točno se vidi, kako so zadevo zmontirali, da bi se čim manj videlo. A videlo se je, da jaz nisem okej. Odrivala sem ga. Nisem vedela zase."

Odnos s sinovoma

Že po Big Brotherju so se Mirelini odnosi z obema sinovoma skrhali, predvsem s starejšim, ki je danes star že 21 let. Povedala je, da se je tekom let to vse uredilo in da se zdaj z obema redno sliši, predvsem preko videoklicev. Ponosno je povedala, da sta oba zelo pridna, da starejši študira in dodala, da se zaveda, da morda ni najboljša mama, a da ima najboljša sinova.

"Tudi najslabšim mamam se rodijo najboljši otroki," je povedala in dodala, da ji je starejši sin rešil življenje v trenutku, ko je razmišlajala, da bi sama vse končala. Da bi se odrešila vseh muk. A ji je sin odgovoril na sporočilo in ji dejal, naj tega ne naredi, da ni nihče tega vreden, naj se drži in da ima vedno ob sebi njega in njenega mlajšega sina. "Rešil mi je življenje," je povedala Mirela in nadaljevala, da se je po tem povsem umaknila v zasebnost in da je medije prosila, da je ne kličejo za izjavo. Ob tem pa pohvalila slovenske medije, ki so njeno željo spoštovali in je niso mučili z dodatnimi vprašanji v času, ko je njej bilo najtežje.

Nekaj časa je še na družbenih omrežjih objavljala videe in fotografije ter se pretvarjala, da je vse v redu, da ni nič narobe in da gre življenje naprej. A v tistih trenutkih se je borila s hudo depresijo. "Ni težko prižgati kamere in se smejati, težko je potem, ko se nehaš snemati in ostaneš sam," je povedala Dolenjka, ki zdaj pravi, da se s prijateljem (francoski poslovnež Richard, s katerim je bila 2020 v zvezi) seli v Dubaj, da bi tam začela svoje novo življenje.