Mirjam Poterbin: Ne bi mogla biti bolj ponosna na svojega sina

Luka Dončić je osvojil laskavi športni naziv in postal novinec leta. Gala prireditve so se udeležile tudi najpomembnejše ženske v njegovem življenju: babica Milena, mama Mirjam in njegova izbranka Anamaria, ki so blestele na rdeči preprogi.

Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBALuka Dončić je postal novinec leta. Po dveh mesecih čakanja je v boju za laskavi naslov ugnal konkurenta Traea Younga in Deandrea Aytona. Postal je sploh prvi član Dallas Mavericks po Jasonu Kiddu, ki mu je to uspelo, in šele drugi Evropejec. Svečanega dogodka so se udeležile tudi Lukova izbranka Anamaria Goltes ter njegova mamaMirjam Poterbin in babica Milena Poterbin. Vse tri so se sprehodile po rdeči preprogi in z novincem leta seveda pozirale pred številnimi fotografi. "Moj novinec leta, ponosna sem nate," je Anamaria zapisala na Instagramu, ob tem pa je delila fotografijo, na kateri pozira ob svojem izbrancu Luki na rdeči preprogi. Za ta poseben večer je Anamaria izbrala dolgo elegantno obleko z visokim razporkom, v kateri je razgalila ramena. Svoj videz je dopolnila z ročno torbico prestižne francoske modne hiše Yves Saint Laurent. ''Moj svet. Ne bi mogla biti bolj ponosna na svojega sina. Čestitke! Novinec 2019," je svojemu sinu na družbenih omrežjih čestitala Mirjam, ki je ta večer blestela v čudoviti obleki v kraljevsko modri barvi. Luka se je v svojem govoru zahvalil soigralcem, dekletu in družini. Kamere pa so ujele tudi njegovo lepo izbranko Anamario.