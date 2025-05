Mirjam Poterbin s partnerjem postala lastnica luksuzne jahte

Mirjam Poterbin in njen partner Rok Kramer sta lastnika nove luksuzne jahte. Novico je s svetom delilo podjetje NEWERA yachting , ki je na družbenem omrežju Facebook delilo posnetek in zapis po nakupu jahte.

"Iskrene čestitke Roku in Mirjam! Ekipa Newera Yachting vama želi ogromno čudovitih trenutkov na krovu, varno preplutih milj in neskončnih morskih dogodivščin. Naj vajin novi Saxdor vedno pluje obdan s soncem, smehom in dobrimi prijatelji," so zapisali v omenjeni objavi, ki so sicer ni več dostopna.

Ob tem so objavili tudi videoposnetek, na katerem Poterbin in Kramer odpirata penino in sta vidno dobre volje.

Saxdor je finski proizvajalec luksuznih plovil s tovarnama na Finskem in Poljskem, piše Avto Magazin. Kot ocenjujejo na podlagi posnetka, naj bi šlo za model Saxdor 400 GTC z dvema 400-konjskim motorjema.