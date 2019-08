Miro Cerar z dopusta sporoča: Maja raste in uživa

Miro Cerarin njegova izbranka Mojca sta letošnji poletni oddih načrtovala v lastni režiji v apartmaju. Glavna aktivnost letošnjega dopusta so predvsem očetovske obveznosti, saj je to prvi dopust, na katerem se je hčerki Evi in sinu Mihipridružila štirimesečna sestrica Maja.

"Zadnji dnevi dopusta v najboljši družbi. Maja raste in uživa," je pod dve najnovejši dopustniški fotografiji zapisal Miro. Družinica se je deklica razveselila pred štirimi meseci.

''Mala radovednica je pokukala v svet. Evi in Mihi se je danes pridružila Maja. Čista sreča ob pogledu na novo življenje. Vsi trije smo malo neprespani in zelo srečni. Z Mojco se lepo zahvaljujeva celi ekipi porodnišnice,'' je minister za zunanje zadeve Miro s tem zapisom aprila sporočil rojstvo hčerkice.