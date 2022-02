Misica Asja Bonnie o rajskem potovanju: Neverjetna izkušnja

Letošnji svetovni izbor Miss Earth je potekal po spletu, tako da so se dekleta predstavljala z različnimi posnetki in na srečanjih po Zoomu. A tudi to je bilo nekaj posebnega, saj je morala naša predstavnica s svojo ekipo posneti veliko materiala in tako v najboljši luči predstaviti našo lepo zeleno Slovenijo. "Zares smo lahko srečni zaradi vsega, kar imamo, pa ne mislim na materialne dobrine, ampak na življenjske razmere. S potovanja sem tudi sama ogromno odnesla in začela ceniti tiste prave stvari, ki kaj pomenijo. Rek 'Hakuna matata' nam pojasni, da ne smemo nikoli obupati. Na koncu koncev smo vsi ljudje kralji in kraljice lastnih zgodb," pravi Asja Bonnie, slovenska predstavnica.

Letos se miss Earth tekmovanja ni udeležila zaradi pandemije, Asja pa je imela tako priložnost predstaviti sebe in svoj naziv na počitnicah. "Najbolj poseben dogodek na potovanju je bil zame tisti, ko smo odšli v vrtec pogledat otroke in jim nesli pisala, barvice, majčke in koledarje. Vse to smo že prej pripravili v Sloveniji in to je bila nujna stvar, ki je zasedla pol moje potovalke. Vsem svojim bližjim in tudi tistim, ki me podpirate, sem lani kot novoletno darilo podarila svoj unikatni koledar. Na njem lahko vidite moje fotografije, tudi uradne fotografije za izbor Miss Earth, in še druge iz različnih čudovitih kotičkov Slovenije. Za vsakim mesecem pa stoji posebna zgodba. Enega sem podarila tudi v vrtcu na Zanzibarju, kjer jim že krasi steno. Iskreno povedano, tako težko mi je bilo pri srcu, ko smo videli, da imajo tam povsem drugačen šolski sistem. Kar solze so mi privrele, ko sem vstopila v vrtec. Vsi otroci imajo uniforme, sedijo na tleh, nimajo pisal, igrač in ostalih stvari, ki jih imamo mi na pretek. Učilnice so majhne, otrok pa je veliko. Otroci so bili povsem navdušeni, ker imam belo polt. Vsi so me kar božali in opazovali, še posebej nalakirani nohti so se jim zdeli nekaj posebnega. Ko sem vsakemu posebej podarila pisalo, so bili tako srečni in so me tako lepo gledali z velikimi, upanja polnimi očmi ... Takrat se je tudi meni napolnilo srce in to je tisto, kar zares šteje," pravi misica.

Asja je velika ljubiteljica narave in živali. Tako se njen življenjski slog lepo dopolnjuje z sporočilom in tematiko tekmovanja Miss Earth, katerega organizatorji se zavzemajo za trajnostni vidik življenja. Na potovanju pa je doživela še marsikaj. Obiskala je tudi narodni park Mikumi in doživela pravo živalsko kraljestvo. "Tako pustolovsko je bilo, ko smo videli mogočnega leva v družbi dveh levinj, gručo lepih žiraf, zeber, ptiče, ki jejo antilopo. Potem smo se odpeljali malo naprej in zagledali slone. Zagotovo pa mi bo za vedno ostal v spominu prizor, kako je levinja s tremi mladički prečkala cesto pred nami. Tu se človek res počuti svobodnega," pravi Asja. Odšli so tudi v nasad zelišč, kjer se je ogromno naučila o njihovih zdravilnih učinkih. Zadnji dan pa je plavala tudi z vodnimi sesalci, delfini. "Neverjetna izkušnja, ko sem tudi sama premagala strah in skočila mednje, v globoko vodo sredi morja, in jih opazovala, zraven pa neizmerno uživala," pravi misica.