Miss Earth Slovenije je Adrijana Ojsteršek

Projekt Miss Earth Slovenije sega v leto 2007 in poteka po uveljavljenem programu in protokolu svetovne organizacije Miss Earth. Lepotni izbor ima veljavo enega od največjih in najbolj odmevnih lepotnih tekmovanj v svetovnem merilu. Osnovne usmeritve projekta so, poleg modnega in scenskega dela, ozaveščanje ljudi glede okoljske problematike, kot so zaščita narave, varstvo okolja, zdravo življenje in druge pereče aktualne teme povezane z našim planetom. Sestavni del projekta so tudi glasba, šport, kultura in turizem. Eden od zastavljenih ciljev je skozi moderne družbene usmeritve ponuditi mladim in nadarjenim ljudem začetno priložnost za karierni uspeh.