Miss Universe Slovenije 2025 je Hana Klaut

Izmed njih je komisija v sestavi: Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič in Maša Čertalič, predsednica žirije in predstavnica lastnika licence in Odiseje, izbirala zmagovalke.

Za žirante finalnega izbora so zelo strogi pogoji in kriteriji, saj njihova vloga ni le čast, temveč tudi velika odgovornost. S svojo presojo namreč neposredno vplivajo tudi na prihodnost deklet, zlasti zmagovalke, ki bo imela zelo zanimivo izkušnjo in odgovornost, saj bo postala obraz Slovenije na prestižnem svetovnem izboru in bo tako zastopala našo državo, zato mora biti ta presoja podana na podlagi enakovrednih in sorazmernih pogojev za vse tekmovalke. Žirija je izbirala tekmovalko, ki je bila najbolj primerna, da se kosa s svetovno elito, zato je pomembno, da je njena prezenca celovita.

Vsako tekmovalko so ocenjevali izključno na podlagi njenih individualnih kakovosti, kot so samozavest, predstavitev, govor, videz, energija, karizma, hoja, ki so skupaj tvorile celoto in naredile končen skupni vtis na posameznega žiranta. Njihova presoja je bila popolnoma neodvisna od vpliva publike, zato je bila vloga žirantov res pomembna.