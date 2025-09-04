Miss Universe Slovenije 2025 je Hana Klaut

Izmed 14 finalistk je na predvečer finalnega izbora komisija nosilca licence za Miss Universe 2025 izbrala 10 superfinalistk: Moniko Čavlović, Hano Klaut, Nino Kovačevič, Inti Kovačič, Ano Oberdank, Saro Podbelšek Miklavčič, Sašo Poklukar, Katalino Simonič, Anito Švajger in Kristino Trampuž.
Izmed njih je komisija v sestavi: Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič in Maša Čertalič, predsednica žirije in predstavnica lastnika licence in Odiseje, izbirala zmagovalke.
Za žirante finalnega izbora so zelo strogi pogoji in kriteriji, saj njihova vloga ni le čast, temveč tudi velika odgovornost. S svojo presojo namreč neposredno vplivajo tudi na prihodnost deklet, zlasti zmagovalke, ki bo imela zelo zanimivo izkušnjo in odgovornost, saj bo postala obraz Slovenije na prestižnem svetovnem izboru in bo tako zastopala našo državo, zato mora biti ta presoja podana na podlagi enakovrednih in sorazmernih pogojev za vse tekmovalke. Žirija je izbirala tekmovalko, ki je bila najbolj primerna, da se kosa s svetovno elito, zato je pomembno, da je njena prezenca celovita.
Vsako tekmovalko so ocenjevali izključno na podlagi njenih individualnih kakovosti, kot so samozavest, predstavitev, govor, videz, energija, karizma, hoja, ki so skupaj tvorile celoto in naredile končen skupni vtis na posameznega žiranta. Njihova presoja je bila popolnoma neodvisna od vpliva publike, zato je bila vloga žirantov res pomembna.
"Ponosen sem, da je Slovenija dobila novo predstavnico, ki ne odraža zgolj zunanje lepote, temveč tudi inteligenco, samozavest in srčnost. Verjamem, da bo Hana Klaut dostojno zastopala našo državo na svetovnem odru in pokazala, da Slovenija premore talente, znanje in lepoto, ki navdihujejo," je o zmagovalki povedal lastnik licence in dodal: "Z današnjo prireditvijo smo z ekipo Odiseje dokazali, kaj zmore naš novi objekt in nadejamo se, da bo takšnih prireditev še veliko. Že naslednji teden nas čaka prvi veliki koncert z Janom Plestenjakom, ko bomo javnosti predstavili še našo Veliko koncertno dvorano."
Predsednica žirije in predstavnica lastnika licence Maša Čertalič je ob kronanju nove lepotice povedala: "Imeli smo res izvrstne kandidatke, zato žirija ni imela lahkega dela in je ponosna na odličen izbor vseh, ki so prejele nazive. Presojali smo poleg same zunanje lepote tudi nastop, samozavest, energijo, karizmatičnost ... skratka celovitost kandidatke kot izjemne posameznice. Zmagovalka Hana Klaut združuje pomembne kakovosti, za katere verjamemo, da bodo prišle do izraza tudi na svetovnem tekmovanju. Prireditev je prinesla tudi vrnitev blišča, ki ga je slovenski lepotni oder dolgo pogrešal, zato verjamemo, da so lahko podobni dogodki zanimivi tudi v prihodnje."
Zmagovalka bo v prihodnjih tednih začela intenzivne priprave na finalni izbor 74. Miss Universe, kjer jo čakajo številne priložnosti za mednarodno mreženje in predstavitev Slovenije svetu. Dogodek je bil obenem simbioza kulture, prestiža in življenjskega sloga – dokaz, da lahko Slovenija s pravim pristopom organizira spektakel na najvišji ravni.
