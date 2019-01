Missica se ne ponaša le s stasom, temveč tudi z glasom

Kmalu po prihodu s Filipinov je na božični dan kot gostja nastopila na 14. tradicionalnem božično-novoletnem koncertu v Zrečah z legendarnimi godbeniki iz Zreč pod vodstvom kapelnika Avgusta Skaze. Kot gostje so nastopili tudi Alpski kvintet z dobro znanim Otom Pestnerjem na čelu. Danijela se je predstavila v štirih popolnoma različnih stilih petja. Zapela je različne skladbe: od božičnih klasik, slovenskih popevk, pa do same opere. Najbolj odmeven alpavz je požela z zimzeleno Time to say goodbye, katero je zapela tudi na izboru Miss Earth 2018 na Filipinih, s katero si je prisvojila zlato medaljo na tekmovanju Talent show (šov talentov).