Mister Slovenije 2021 je Sebastian Čufer

Lenta ponovno pripadla Primorcu

Naziv najlepšega Slovenca je tudi tokrat pripadel Primorcu, mister Slovenije 2021 je namreč postal 25-letni Sebastian Čufer iz Tolmina. "Ne bom rekel, da je bila zmaga čisto nepričakovana, ker sem si jo zelo želel in vložil ves trud in energijo v ta projekt. So bili pa ostali kandidati tudi zelo dobri in je bila zato konkurenca zelo močna. Zmaga mi veliko pomeni, ker gre za dolgoletno priznano tekmovanje. Ne gre samo za neko tipično lepotno tekmovanje, ne gleda se samo zunanje lepote, ampak so pomembne posameznikove karakteristike, znanje in vrednote,"je ob zmagi povedal Primorec, ki je nasledil Primorca Simona Blaževića, ki je mister Slovenije postal leta 2019. Ker je lani tekmovanje zaradi pandemije odpadlo, je Simon obenem postal mister z najdaljšim stažem.

Sebastian je sicer velik ljubitelj športa in gibanja. Najraje ima aktivnosti v naravi, izlete v hribe, tek in supanje na Soči. Ukvarja se z osebnim trenerstvom, veseli ga delo z ljudmi, njegovo delo pa ga osebno dopolnjuje ter se je v tem resnično našel. Svojega dela ne jemlje kot tipično službo, ker v njem uživa vsak trenutek.