Mister Slovenije je Simon Blažević

Mister Slovenije 2019 je postal Simon Blažević iz Kopra. Slavila sta tudi finalist tretje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija Elvis Kudič, ki je postal Cosmo mister 2019 in Tilen Kajtna, ki mu je pripadla lenta za najlepši nasmeh.

Best Smile 2019 Tilen Kajtna, Mister Slovenije 2019 Simon Blažević in Cosmo mister 2019 Elvis Kudič FOTO: Vid Rotar

V ljubljanskem SiTi teatru se je z velikim finalom zaključila enajsta sezona projekta Mister Slovenije. Bilo je vroče tako na odru kot v dvorani, kjer publika ni varčevala z glasilkami. Deseterica finalistov se je potegovala za tri nazive, o njihovi usodi pa je poleg organizacije odločala še 9-članska komisija. Svoje ocene so podali: urednica revije Cosmopolitan, Ajda Hovnik Plesej, predstavnica naravne kozmetike Essentiq Martina Drašler, modna fotografinja Ana Gregorič, modni guruMilan Gačanovič – Gacho, mister Slovenije 2018, Matjaž Mavri Boncelj, model in lastnik blagovne znamke GT Collection, Gašper Tratnik, predstavnik blagovnih znamk Sossa in Gjiovani Eyewear, Ali Kemal, predstavnica blagovne znamke Good Vibe Slovenija, Maja Triler in zmagovalec Kmetije Franko Bajc.

Laskavi naziv pripada Primorcu Simonu Blaževiću. FOTO: Vid Rotar

Elvis Kudič, Cosmo mister 2019 in Sara Rutar, zmagovalka kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija FOTO: Vid Rotar

Franko Bajc je bil sam na tem odru pred dvema letoma, lani je nastopil, letos pa je bil v vlogi žiranta. Njegov komentar na zmagovalca: ''Simon je zasluženo zmagal, prepričala sta me njegova prezenca na odru in njegov videz. Celoten dogodek pa se mi zdi, da je iz leta v leto boljši, všeč mi je bila atmosfera v dvorani in vse pohvale organizatorjem.'' Mister Slovenije 2019 je postal 25-letni Simon Blažević iz Kopra. Že od malih nog je športni navdušenec, dela kot osebni trener in priznava, da ga to delo izpolnjuje. Največ mu pomenijo družina, njegovi hišni ljubljenčki in prijatelji. Rad fotografira in hodi v naravo ter obožuje grozljivke. ''Zmagal sem pričakovano in nepričakovano. Več prijateljev mi je reklo, da bom zmagal, vame so verjeli. Jaz nisem bil v to čisto prepričan, konkurenca je bila močna. Ko sem zagledal svoje ime, sem si rekel, očitno so imeli prav,'' po razglasitvi pove Simon, ki je trenutno samski. Slavila sta tudi 20-letni Tilen Kajtnaiz Polzele, ki je postal Mister Best Smile ter Mister Cosmo 2019, ki je postal Elvis Kudič, katerega javnost pozna iz šova Masterchef. V super finale so se poleg zmagovalcev uvrstili še 22-letni Vid Bjedov Kobe, 20-letni Gino Podgornik iz Tolmina ter 20-letni Jaka Vodovnik iz Polzele, ki se je z največ všečki na družbenih omrežjih naravnost uvrstil med najboljših pet.

Mistri so se predstavili tudi v kopalkah. FOTO: Vid Rotar

Gala prireditev sta zabavno in sproščeno povezovala Pia Pustovrh in Matjaž Kumelj. Sicer pa so se finalisti predstavili v treh hodih. Prvi ocenjevalni hod je bil v znamenju naramnic ter metuljčkov, drugi v modnih kopalkah in sončnih očalih ter zadnji v elegantnih oblekah. Za brezhiben nastop mladeničev so poskrbele koreografinja Barbee Šuštaršič, make up artistkaSandra Pranjič in profesionalni frizer Loui Ferry. Manjkalo ni niti glasbenih in plesnih nastopov. Dogodek je s skladbo New York New York otvoril Matjaž Kumelj, tekom večera pa so goste zabavali še plesalke plesnega centra Bolero, skupina Muzikalci ter pevke Kristie Clé, Christine Zadnikar, Anabelin Danijela Burjan. Več utrinkov v priloženi fotogaleriji.