Mister Slovenije presenetil z videzom: pustil si je dolge lase in brado

"Dolgi lasje me niti malce ne motijo. Pri frizerju mi vedno rečejo, da bi si marsikatera punca želela takšne lase (nasmeh). Po umivanju ali kopanju se mi lepo nakodrajo, tako da z njimi res nimam veliko dela. Razen mogoče, ko je vroče. Pred dvema letoma sem si dal malo pramenov, nekaj malega jih je še ostalo, drugače pa se ne barvam, " o negi las pove mister Slovenije 2016, ki priznava, da ima več dela z urejanjem brade kot lasmi. "Presenetilo me je, kako je treba negovati brado. Pri bradi je še toliko pomembneje, da jo večkrat dnevno razčešeš, dodaš balzam, poskrbiš, da je koža navlažena ... "

"Nataši je moj novi stil izjemno všeč. Ona me je tudi spodbujala, da si puščam dolge lase. Nekaterim je zelo všeč moj 'divji' videz, drugi pa raje vidijo, da imam kratke lase. Ampak na koncu je edino pomembno, da je meni in moji izbranki všeč, " je za 24ur.com povedal Tilen, ki mu je zelo všeč videz 41-letnega igralca Jasona Momoe.

Tilen Grah je presenetil z novim karantenskim videzom, in sicer si je pustil rasti lase in brado.

Tilen je pred dnevi praznoval 24. rojstni dan. S partnerico vsako leto drug drugemu za rojstni dan pripravita posebno presenečenje – tisti, ki ne praznuje, slavljencu oziroma slavljenki organizira potovanje in kupi darilo.

"Z Natašo zelo rada potujeva, a tokrat je bilo vse drugače zaradi korone.Dve leti nazaj sem za rojstni dan prvič deskal na vodi,lani sem šel na flyboard, a tokrat sva se izogibala vodnim športom. Enostavno sva dneve preživela na plaži. Včasih želimo poizkušati različne stvari in biti aktivni na dopustu, tokrat pa mi je poležavanje na plaži izjemno odgovarjalo. Stran od socialnih omrežjih, televizije in vseh obveznosti sva se oba zares lahko sprostila."

Letošnje poletje ju je pot popeljala na Hrvaško, kamor ju je spremljala tudi psička Neilani. Nataša se je tudi letos potrudila in svojemu dragemu slavljencu pripravila nepozabno praznovanje: "Nataša mi je pripravila izjemno lepo presenečenje, v hotelu se je dogovorila, da mi naredijo torto, pripravila je lep ambient, ob koncu večera pa mi je podarila še uro. Ura je zame dragoceno darilo, saj je nekaj, kar bom ves čas nosil s seboj in me bo vedno spominjalo nanjo."