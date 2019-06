Mistri so imeli tik pred finalom stilsko preobrazbo

Za deseterico finalistov, med katero se je uvrstil tudi finalist tretje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija Elvis Kudić , so pri tem fotografiranju zavrteli čas nazaj in jih postavili v 30. oziroma 40. leta prejšnjega stoletja ter jih uredili po vzoru igralcev iz zlate dobe Hollywooda. Svoja izklesana telesa in zagorelo polt so dopolnili z očali iz naravnega materiala ter se samozavestno postavili pred objektiv fotografinje Nine Žnideršič. Na snemanju so nekateri fantje doživeli veliko presenečenje. Eni so bili deležni izrazite stilske preobrazbe, saj so si morali pobriti svojo dolgo brado, trije pa so imeli bližnje srečanje s hobotnico.

26. junija se bo dvema fantoma za vedno spremenilo življenje, saj bodo okronali dva nova mistra – mistra Cosmo 2019 ter mistra Slovenije 2019 in prav zadnji nas bo decembra zastopal na svetovnem izboru Mister International v Aziji.

Finalisti Mister Slovenije 2019:

Elvis Kudić, 22 let, Bohinjska Bistrica

Eugen Gordetchi, 21 let, Celje

Gino Podgornik, 19 let, Tolmin

Janez Konda, 28 let, Lesce

Jaka Vodovnik, 19 let, Polzela

Leon Jakob Kastelic, 18 let Trbovlje

Mattia Rutar, 18 let, Koper

Simon Blaževič, 25 let, Koper

Tilen Kajtna, 20 let, Polzela

Vid Bjedov Kobe, 22 let Ljubljana