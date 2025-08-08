Mitja Okorn se je razveselil druge hčerke

Mitja Okorn je drugič postal oče. Slovenski režiser, ki se je s filmom Leto življenja uveljavil tudi v Hollywoodu, se je z ženo Anito razveselil druge hčerke. Veselo novico sta potrdila na družbenem omrežju, kjer sta zapisala, da so njuna srca sedaj polna, skupaj s staršema pa je podpisana tudi njuna starejša hči Olivia, ki je postala starejša sestra.
Zakonca Okorn sta si večno zvestobo po dolgoletni zvezi obljubila leta 2022 na Krasu, poročnega slavja, ki je trajalo cel konec tedna, pa so se udeležili tudi številni znani obrazi. Družina, ki živi med Poljsko in Slovenijo, sicer skrbno varuje svojo zasebnost.
