Mitja Okorn se je razveselil druge hčerke

Mitja Okorn je drugič postal oče. Slovenski režiser, ki se je s filmom Leto življenja uveljavil tudi v Hollywoodu, se je z ženo Anito razveselil druge hčerke. Veselo novico sta potrdila na družbenem omrežju, kjer sta zapisala, da so njuna srca sedaj polna, skupaj s staršema pa je podpisana tudi njuna starejša hči Olivia, ki je postala starejša sestra.