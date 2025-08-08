Svetli način
Domača scena

Mitja Okorn se je razveselil druge hčerke

08. 08. 2025

K.Z.
Slovenski režiser Mitja Okorn, ki že leta živi in ustvarja na Poljskem, se je z ženo Anito razveselil druge hčerke. Veselo novico sta sporočila na družbenem omrežju, kjer sta razkrila, da sta drugorojenko poimenovala Sofia Anna Okorn. Deklica je na svet prijokala že 27. julija, družina pa je v tem času uživala v zasebnosti.

Mitja Okorn je drugič postal oče. Slovenski režiser, ki se je s filmom Leto življenja uveljavil tudi v Hollywoodu, se je z ženo Anito razveselil druge hčerke. Veselo novico sta potrdila na družbenem omrežju, kjer sta zapisala, da so njuna srca sedaj polna, skupaj s staršema pa je podpisana tudi njuna starejša hči Olivia, ki je postala starejša sestra.

Mitja Okorn je postal drugič oče.
Mitja Okorn je postal drugič oče. FOTO: Luka Kotnik

Zakonca Okorn sta si večno zvestobo po dolgoletni zvezi obljubila leta 2022 na Krasu, poročnega slavja, ki je trajalo cel konec tedna, pa so se udeležili tudi številni znani obrazi. Družina, ki živi med Poljsko in Slovenijo, sicer skrbno varuje svojo zasebnost.

mitja okorn hčerka drugi otrok žena anita
Goran Dragić z izbranko v Egiptu

