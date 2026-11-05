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Domača scena

Mlada slovenska plesalka znova osvojila svetovno prvenstvo

Ljubljana, 05. 11. 2026 12.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Karin Sušec

Se še spomnite plesalcev iz Celja, ki so nas pred leti v šovu Slovenija ima talent zabavali pod imenom PLAC? No, med njimi je bila tudi svetovna prvakinja, ki od malih nog navdušuje plesno stroko. Na nedavnem svetovnem prvenstvu IDO v hip hopu in poppingu v Kielcah na Poljskem je svojo prevlado že drugič pokazala Karin Sušec, ki trenutka ob razglasitvi ne bo nikoli pozabila.

Da se v Plesnem klubu PLAC kalijo mladi plesni upi, smo spoznali že pred dvema letoma, ko smo jih kot finaliste občudovali v našem šovu Slovenija ima talent. V teh dveh letih so njihovi plesalci pobirali nagrade in osvajali številna tekmovanja, konec oktobra pa se je ena od plesalk celjskega kluba, ki smo jo gledali tudi na našem odru, znova okitila z nazivom svetovna prvakinja.

Karin Sušec so ob osvojitvi naslova na svetovnem prvenstvu premagala čustva.
Karin Sušec so ob osvojitvi naslova na svetovnem prvenstvu premagala čustva.
FOTO: Arhiv organizatorja

Karin Sušec je na nedavnem svetovnem prvenstvu IDO v hip hopu in poppingu v Kielcah na Poljskem osvojila naslov svetovne prvakinje v hip-hop solu mlajših mladink (Junior 1). "Svetovno prvenstvo je bilo zame res nekaj posebnega in nepozabnega. Pred tekmovanjem sem čutila kar nekaj strahu in pritiska. Leta 2022 sem že osvojila naslov svetovne prvakinje v hip hop solu v kategoriji otroci, v naslednjih letih pa sem bila vedno znova zelo blizu zmage – enkrat druga, dvakrat tretja. Ko si tako blizu prvega mesta, si ga seveda še toliko bolj želiš. In letos mi je končno uspelo," je povedala o svojem dosežku.

Mladenka, ki je začela plesati pri rosnih štirih letih, je nato v paru z Mašo Kočevar na istem prvenstvu dosegla tudi deljeno 7. mesto v hip-hop paru starejših mladincev (Junior 2). "Na samem tekmovanju sem iz kroga v krog postajala vedno bolj sproščena in samozavestna ter vedno bolj uživala v plesu. Velike zasluge za to ima tudi moja trenerka Tjaša, ki me je po vsakem krogu spodbujala in mi dala prave napotke za naslednji krog. Njena podpora ob plesišču mi res ogromno pomeni," je povedala plesalka, ki pri trenerki Tjaši Leban trenira od leta 2020.

Karin Sušec in Maša Kočevar na svetovnem prvenstvu
Karin Sušec in Maša Kočevar na svetovnem prvenstvu
FOTO: Arhiv organizatorja

Letos je Karin osvojila tudi naslov državne prvakinje v solu mlajših mladink, skupaj z Mašo pa še v paru starejših mladincev. A razglasitev na svetovnem prvenstvu ji je ostala v še posebej lepem spominu. "Razglasitev je bila zelo čustvena in trenutka, ko sem izvedela, da sem svetovna prvakinja, ne bom nikoli pozabila. Ta naslov mi pomeni ogromno, saj je nagrada za ves trud, vztrajnost in številne ure treningov in mi daje še več motivacije za naprej. Še naprej si želim trdo trenirati, napredovati, dosegati nove cilje in predvsem uživati v plesu," je zaključila.

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