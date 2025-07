Mlade balerine iz Srbije in Egipta navdušene nad Slovenijo

Za začetek so si včeraj vsi oddahnili, da zaključka mednarodnega baletnega kampa ni odplaknila popoldanska ploha, potem pa so gostujoče plesalke iz Srbije in Egipta pokazale, kaj so v enem tednu naučile.

"Zelo zelo zelo mi je bilo všeč," nam je povedala ena od mladih balerin.

Gostje baletne akademije so s svojimi točkami navdušile tako občinstvo pred ljubljansko mestno hišo, kot svoje učitelje.

"Bilo je zelo intenzivno. Dekleta so trenirala po šest ur na dan in bila so zelo utrujena, a je bilo vredno," pa je za našo televizijo povedala Anja Ahčin, priznana srbska balerina. Njen mož Ahmed Yehia, s katerim skupaj vodita prestižno baletno akademijo, pa je dodal: "Na srečo danes ni deževalo. Nismo vajeni takšnega vremena."

No, kljub temu, da dekleta niso prišla na počitnice, so med treningi spoznala tudi lepote Slovenije, navdušilo jih je predvsem Blejsko jezero.

Med treningi pa gotovo ni bilo toliko časa za smeh, štiri od sedmih dni so plesalke trenirale pod budnim in strokovnim očesom našega Mihe Krušiča, ki so ga hitro vzele za svojega.

"Je zelo dober učitelj, zelo nam je všeč," so nam povedale.

"Veliko govorijo. To je neverjetno. Ti egiptovski otroci, šele ko znoriš in rečeš stop, šele takrat nehajo, drugače pa vedno klešetajo. So zelo prijetne in dobro govorijo angleško. Tudi tiste mlajših let, ampak ne nehajo govoriti! Upam, da bodo to kdaj izkoristile v svoj plus," pa je o mladih balerinah povedal Krušič.

Za projektom stojita Anja Ahčin, priznana srbska balerina z mednarodno kariero, in njen soprog Ahmed Yehia, prvak Kairske opere, ki skupaj vodita Premier Ballet Academy Cairo – prestižno akademijo, ustanovljeno leta 2016, po najvišjih mednarodnih pedagoških standardih baletnega izobraževanja. Akademija slovi po celovitem pristopu k umetniškemu razvoju mladih plesalcev in goji povezave z vrhunskimi umetniki iz vsega sveta. Anja je potomka izseljenih slovencev v Srbijo v času druge svetovne vojne.

Baletno pot začela na ugledni baletni šoli Lujo Davičo v Beogradu, kjer je diplomirala z odliko. Po uspešni angažmaji v Narodnem gledališču v Beogradu se je kot solistka pridružila Baletnemu ansamblu Kairske opere. Skupaj z možem Ahmedom sta nastopala na številnih mednarodnih prizoriščih, med drugim tudi na prestižnem gala večeru projekta Interdanza v Italiji ter na Mednarodnem tekmovanju Domenico Modugno v Lecceju.

Posebno umetniško vrednost dogodku so dodali tudi slovenski umetniki – priznani koreograf in režiser Miha Krušič, znan po spektakularnih scenskih uprizoritvah, ter vrhunska kostumografinja Metka Albreht.