Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Domača scena

Mladi brejkerji so se udarili na energičnem tekmovanju Breaking Point

Ljubljana, 21. 09. 2025 21.12 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Železen , Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Če ste bili v pravem koncu Slovenije, ste lahko med sobotnimi nakupi hkrati še stiskali pesti za najboljše breakdance plesalce. Mladi brejkerji so se namreč udarili na energičnem tekmovanju Breaking Point, ki so ga pripravili na odru ljubljanskega Cityparka.

"Breakdance je del hip hop kulture. Absolutno ulični ples, skoraj že na meji s športom, zelo atletski stil, ki zahteva zelo veliko fizično moč in seveda muzikalnost," je dejal režiser in plesni koreograf Anže Škrube.

"Težko je to povedati, lahko rečem, da se vrtiš po glavi, delaš najbolj nore možne akrobacije in izgledaš kul," je dejal organizator dogodka in finalist Slovenija ima talent Tilen Grašič.

S svojimi veščinami navdušijo tudi v vsakdanjem življenju in s tem včasih očarajo tudi kakšno punco ... "Morda sem, morda nisem, gotovo sem ujel eno, ki zdaj doma tole gleda. Ana, pozdravljam te!," je dejal breaker Bboy Goofy. "Če si brejker, si tudi atraktiven, tako da ja, z veseljem sem pokazal, da znam plesati," je povedal plesni trener in MC Samo Polutak Kos.

V športu, ki je sicer bolj popularen v moškem svetu, vse bolj navdušuje tudi dekleta. "Včasih recimo, če sem sama v kategoriji, me že napovejo kot edino damo in se potem dobro počutim," sta dejali brejkerki Bgrl Moon in Bgrl Ginger.

Breakdance tekmovanje Anže Škrube Tilen Grašič ples
Naslednji članek

Strokovnjakinja za oblačenje: Črna ne pristaja vsem

SORODNI ČLANKI

V prestolnici znova najboljši mladi breakdancerji z vsega sveta

Kongresni trg znova zavzeli mladi plesalci breakdancea

Je Aleksandru Pozveku uspelo postati break dancer?

Pozvek: Več kot treniram, bolj mi je jasno, zakaj je break dance postal olimpijski šport

Plesalci 'brejkali' na Break the flooru

V Trbovljah se nam obeta 3. BiTka

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256