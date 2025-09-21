Mladi brejkerji so se udarili na energičnem tekmovanju Breaking Point

"Breakdance je del hip hop kulture. Absolutno ulični ples, skoraj že na meji s športom, zelo atletski stil, ki zahteva zelo veliko fizično moč in seveda muzikalnost," je dejal režiser in plesni koreograf Anže Škrube.

"Težko je to povedati, lahko rečem, da se vrtiš po glavi, delaš najbolj nore možne akrobacije in izgledaš kul," je dejal organizator dogodka in finalist Slovenija ima talent Tilen Grašič.

S svojimi veščinami navdušijo tudi v vsakdanjem življenju in s tem včasih očarajo tudi kakšno punco ... "Morda sem, morda nisem, gotovo sem ujel eno, ki zdaj doma tole gleda. Ana, pozdravljam te!," je dejal breaker Bboy Goofy. "Če si brejker, si tudi atraktiven, tako da ja, z veseljem sem pokazal, da znam plesati," je povedal plesni trener in MC Samo Polutak Kos.

V športu, ki je sicer bolj popularen v moškem svetu, vse bolj navdušuje tudi dekleta. "Včasih recimo, če sem sama v kategoriji, me že napovejo kot edino damo in se potem dobro počutim," sta dejali brejkerki Bgrl Moon in Bgrl Ginger.