Mladi chef Hiše Franko zmagovalec tekmovanja S.Pellegrino Young Chef Academy

"Trenutno še skušam dojeti vse skupaj, mislim, da je to izjemno pomemben korak na moji poti in za mojo prihodnost. Priprave na tekmovanje so bile zahtevne, a ko sem prišel na Malto, sem še bolj začel verjeti vase. Vesel sem, da mi je stvari uspelo od začetka do konca speljati na avtentičen način. Žirija je bila sestavljena iz zelo uglednih evropskih chefov, ki imajo med sabo veliko število Michelinovih zvezdic in številnih drugih priznanj. Zato je zame velika čast, da so imeli takšno mnenje o moji jedi in nastopu," je povedal vidno ganjeni Pablo, čestitala pa mu je tudi Ana Roš.