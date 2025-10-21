Mladi chef se bo z najboljšimi na svetu pomeril z jedjo iz posoških gora

Tako kot haiku tudi Pablovo jed sestavljajo trije 'verzi'. Prvi verz predstavlja hrustljav kreker z zelišči s kislo smetano z medenim cvetnim prahom, emulzijo bučnih semen, zelenega kardamoma ter sezonskih zelišč in rož. Drugi verz je gozdna infuzija iz brinovih jagod in verbene, ki pomaga očistiti brbončice ter povezuje okuse iz prvega verza s tistimi iz tretjega, ki je sestavljen iz srnjaka z bučo in zemeljskih okusov tartufove kreme, črnega kardamoma in črnega česnovega misa. Okusi in teksture vseh treh so iz sestavin izvabljeni do popolnosti, vsak grižljaj pa odkriva nove in nove plasti, ki presenečajo jedca.
Mesto v finalu si je priboril z zmago na Malti
Pablo Donadio Falcon si je uvrstitev na finale priboril z zmago na Malti, kjer je novembra lani potekal regionalni finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran. Tedaj sta njegova jed in način, na katerega jo je predstavil, panel petih sodnikov, med katerimi je bil tudi Igor Jagodic, tako navdušila, da so bili o zmagovalcu le nekaj minut po koncu tekmovanja povsem enotni.
'Zmagati tukaj ti spremeni življenje'
"Izkušnja na Malti je bila nepozabna in sodelovanje na S.Pellegrino Young Chef Academy je izjemno pomemben korak na moji poti in za mojo prihodnost. Že samo sodelovanje v finalu predstavlja eno od najpomembnejših stvari, ki jih kot mlad človek v gastronomiji lahko dosežeš. Ampak na takšni ravni greš seveda na zmago, ne le na sodelovanje. Zmaga tu pa ti spremeni življenje," se priložnosti zaveda Pablo, ki je z mentorico Yvonne Melee Simon mesece pilil vsako najmanjšo podrobnost. "Sploh ne vem več, koliko rožic iz buče sem naredil, zdi se mi, da na tisoče," se nasmeje mladenič, ki na finale v Milano odhaja pripravljen in pomirjen.
Presojali bodo najboljši
Tam se bo pomeril s 14 kolegi in kolegicami z vsega sveta, o zmagi pa bo odločal panel 'sedmih modrecev'. Slednjega sestavljajo priznana imena vrhunske kulinarike, med njimi tudi Mitsuharu Tumura, izjemno priljubljen chef restavracije Maido v perujski Limi, ki je letos na seznamu The World's 50 Best Restaurants zasedla 1. mesto.
Proces je zahteven, a izkušnje neprecenljive
Poleg mentorice bo Pabla v Milanu spremljala tudi Lili Vodušek, produktna vodja blagovne znamke S. Pellegrino za Slovenijo pri podjetju Merit HP, ki slovenskim predstavnikom pomaga skozi celoten proces – od prijave do nastopa na tekmovanju. "Proces je zahteven, a izkušnje so neprecenljive. S sodelovanjem na S.Pellegrino Young Chef Academy mladi dobijo dostop do najvplivnejših predstavnikov svetovne gastronomije ter priložnost, da na globalnem odru pokažejo svojo kulinarično ustvarjalnost," je poudarila in dodala, da se bo izbor tekmovalcev za nov krog regionalnih final pričel že čez nekaj mesecev.
Nov krog se prične že čez nekaj mesecev
"Predstavniki Slovenije so zraven že vse od začetka. Ledino je oral Mojmir Šiftar, ki se je tekmovanja udeležil kar trikrat, Žiga Koprivc pa je na prejšnji izvedbi na regionalnem finalu v Zagrebu osvojil S.Pellegrino Social Responsibility Award. Velik uspeh je bil tudi izbor kar treh slovenskih predstavnikov za regionalni finale lani na Malti, za katerega sta bila poleg Pabla izbrana še Matija Cotič in Boštjan Volk. A predvidoma bo že februarja čas, da pogum zbere nova generacija in pokaže, kaj zna," je pred odhodom v Milano še dejala Lili Vodušek.
