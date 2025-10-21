Mladi chef se bo z najboljšimi na svetu pomeril z jedjo iz posoških gora

V Milanu bo konec oktobra potekal globalni finale najpomembnejšega svetovnega tekmovanja mladih kuharjev S.Pellegrino Young Chef Academy, na katerem bo Slovenijo zastopal 27-letni Pablo Donadio Falcon iz Hiše Franko. Kot mentorica mu bo ob strani stala tamkajšnja head chefinja Yvonne Melee Simon. Njegova tekmovalna jed se imenuje Haiku gori, navdihnili pa so jo okusi in občutki veličastnih posoških gora ter poezija Pablove mame.

Tako kot haiku tudi Pablovo jed sestavljajo trije 'verzi'. Prvi verz predstavlja hrustljav kreker z zelišči s kislo smetano z medenim cvetnim prahom, emulzijo bučnih semen, zelenega kardamoma ter sezonskih zelišč in rož. Drugi verz je gozdna infuzija iz brinovih jagod in verbene, ki pomaga očistiti brbončice ter povezuje okuse iz prvega verza s tistimi iz tretjega, ki je sestavljen iz srnjaka z bučo in zemeljskih okusov tartufove kreme, črnega kardamoma in črnega česnovega misa. Okusi in teksture vseh treh so iz sestavin izvabljeni do popolnosti, vsak grižljaj pa odkriva nove in nove plasti, ki presenečajo jedca.

Pablo Donadio Falcon bo Slovenijo zastopal na tekmovanju mladih chefov. FOTO: Žiga Intihar icon-expand

Mesto v finalu si je priboril z zmago na Malti

Pablo Donadio Falcon si je uvrstitev na finale priboril z zmago na Malti, kjer je novembra lani potekal regionalni finale za jugovzhodno Evropo in Mediteran. Tedaj sta njegova jed in način, na katerega jo je predstavil, panel petih sodnikov, med katerimi je bil tudi Igor Jagodic, tako navdušila, da so bili o zmagovalcu le nekaj minut po koncu tekmovanja povsem enotni.

'Zmagati tukaj ti spremeni življenje'

"Izkušnja na Malti je bila nepozabna in sodelovanje na S.Pellegrino Young Chef Academy je izjemno pomemben korak na moji poti in za mojo prihodnost. Že samo sodelovanje v finalu predstavlja eno od najpomembnejših stvari, ki jih kot mlad človek v gastronomiji lahko dosežeš. Ampak na takšni ravni greš seveda na zmago, ne le na sodelovanje. Zmaga tu pa ti spremeni življenje," se priložnosti zaveda Pablo, ki je z mentorico Yvonne Melee Simon mesece pilil vsako najmanjšo podrobnost. "Sploh ne vem več, koliko rožic iz buče sem naredil, zdi se mi, da na tisoče," se nasmeje mladenič, ki na finale v Milano odhaja pripravljen in pomirjen.

Tekmovalna jed Haiku gori FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Presojali bodo najboljši

Tam se bo pomeril s 14 kolegi in kolegicami z vsega sveta, o zmagi pa bo odločal panel 'sedmih modrecev'. Slednjega sestavljajo priznana imena vrhunske kulinarike, med njimi tudi Mitsuharu Tumura, izjemno priljubljen chef restavracije Maido v perujski Limi, ki je letos na seznamu The World's 50 Best Restaurants zasedla 1. mesto.

Proces je zahteven, a izkušnje neprecenljive

Poleg mentorice bo Pabla v Milanu spremljala tudi Lili Vodušek, produktna vodja blagovne znamke S. Pellegrino za Slovenijo pri podjetju Merit HP, ki slovenskim predstavnikom pomaga skozi celoten proces – od prijave do nastopa na tekmovanju. "Proces je zahteven, a izkušnje so neprecenljive. S sodelovanjem na S.Pellegrino Young Chef Academy mladi dobijo dostop do najvplivnejših predstavnikov svetovne gastronomije ter priložnost, da na globalnem odru pokažejo svojo kulinarično ustvarjalnost," je poudarila in dodala, da se bo izbor tekmovalcev za nov krog regionalnih final pričel že čez nekaj mesecev.

Yvonne Melee Simon, Pablo Donadio Falcon in Ana Roš Foto FOTO: Žiga Intihar icon-expand

Nov krog se prične že čez nekaj mesecev