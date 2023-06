Mladi filmski ustvarjalci s snežakom popestrili festival Kino Bled

Na filmsko sceno so šele dodobra zakorakali trije mladi gospodiči, Matevž, Aljaž in Tim, ki so tudi letos na Bledu na festivalu Kino Bled postregli z različnimi filmskimi klasikami in filmskimi ustvarjalci z vsega sveta. Rdeča nit pete edicije festivala so bile posledice pandemije, nasilje in podnebne spremembe. Na dogodku pa se je vsem zbranim letos pridružil še prav poseben gost, ki pa ni dolgo zdržal med obiskovalci. Častnega podpornika festivala je namreč stopilo sonce.

Mednarodni filmski festival Kino Bled poteka v slovenski podobi raja na Bledu. Že peto leto zapored so ga tam organizirali trije nadobudni mladeniči, Matevž, Aljaž in Tim, ki si želijo spremeniti pogled ljudi na kino. "Želimo zanetiti iskrico v kulturnem življenju domačega kraja, torej Bleda. Kino vidimo ne le kot projekcijo filma, temveč skupek vseh dejavnosti, ki se neizključujoče povezujejo med sabo – delavnice, diskurzi, degustacije, razstave in še mnogo več, predvsem pa močno vlogo igra tesna skupnost," so povedali mladi fantje.

Poseben gost, snežak, je zaradi vročine zelo hitro zapustil prizorišče.

Na festival, ki so ga začeli le dobro leto dni pred korono, so šele lani lahko prišli tudi svetovni filmski ustvarjalci, da pokažejo svoja dela. "Tudi letos nadaljujemo z bogatenjem blejskega kulturnega prostora, hkrati pa se oziramo k raziskovanju posledic epidemije, podnebnih sprememb in nasilja," so razložili in dodali, da so letos na festival povabili prav posebnega gosta. "S pomočjo Infrastrukture smo v park pripeljali sneg in postavili snežaka. Po enem dnevu je od njega ostalo bolj malo, a s tem smo želeli metaforično povedati, kako izginja naša Zemlja in kako kot družba letimo nekam, kamor nam ni treba," so pojasnili.

icon-expand FOTO: Arhiv organizatorja icon-chevron-left icon-chevron-right