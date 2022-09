Mladi in manj mladi uživali na teniški zabavi

Najmlajši so uživali v športno-animacijskem programu, ki je potekal pod vodstvom trenerjev in animatorjev kluba, ki so že med poletnimi počitnicami izvajali zabavne celodnevne aktivnosti za otroke. Otroci pa so se strinjali, da je popoldansko preživljanje prostega časa s prijatelji najboljša nagrada za začetek šolskega leta.

Veliko otrok se namreč prav z začetkom šole odloča tudi o popoldanskih dejavnostih in Luka Zalaznik, vodja teniškega kluba, pravi, da ga veseli, da se toliko otrok odloča za šport in da imajo v klubu vsako leto veliko interesa s strani mladih:"Povečani pozitivni trend vpisa otrok v teniške programe kluba nas spremlja že nekaj let, saj je tenis prepoznan kot priljubljen in varen šport. Vsekakor pa k priljubljenosti prispeva tudi angažiranje zveze Tenis Slovenija in uspehi naših Slovenk na največjih profesionalnih turnirjih. Naše teniške igralke bodo jeseni igrale tudi odločilno srečanje za vstop v elitni del tekmovanja Billie Jean King, ki je ekipno tekmovanje prve svetovne kategorije. Poleg tega je tenis popularen šport praktično po vsem svetu, krasi pa ga tudi večstoletna tradicija. Z igranjem tenisa, ki je individualni šport, se krepijo motorične spretnosti, ki so pomembne v času odraščanja otrok. Prek igre se otroci naučijo pomembnosti pri sprejemanju samostojnih odločitev, ki za rezultat teh odločitev prinesejo dobljene ali izgubljene točke. Tenis je zanimiv in primeren tudi za igranje vseh članov družine, saj si z igranjem tenisa zagotovijo kakvostno in zabavno preživljanje prostega časa."

V klubu so večkrat opaženi tudi znani Slovenci iz sveta politike in športa, večkrat pa si tam sproščanje ob igri privošči tudi nekdanji rokometaš Vid Kavtičnik.