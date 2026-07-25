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Domača scena

Mladi slovenski režiser v boju za nagrado srce Sarajeva

Sarajevo, 25. 07. 2026 08.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Dan Grabnar

Ko se je pred leti preselil v Beograd, da bi študiral režijo, je le sanjal, da bo nekoč s svojim projektom sodeloval na enem najbolj prestižnih filmskih festivalov. A danes se Dan Grabnar še kot študent lahko pohvali z uvrstitvijo svojega filma v tekmovalni program Sarajevskega filmskega festivala. Mladi Slovenec nam je v pogovoru zaupal, kako se počuti ob tem.

Dan Grabnar se je pred leti odločil za študij režije v Beogradu. Ves ta čas se je pridno učil in delal, pred dnevi pa je izvedel, da je njegovo delo obrodilo sadove. S svojim filmom z naslovom Komšija se je uvrstil v tekmovalni program slovitega Sarajevskega filmskega festivala. V študentski sekciji se bo boril za nagrado srce Sarajeva, kako je sprejel novico in kako se pripravlja na veliki dogodek, pa nam je zaupal v spodnjem pogovoru.

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Čestitke. S svojim filmom si se uvrstil v tekmovalni del Sarajevskega filmskega festivala. Kako si se počutil ob novici? Komu si najprej zaupal veselo novico?

To je zame in za mojo ekipo pomembno priznanje, da je film zares kakovosten, in upamo, da bo navdušil tudi občinstvo. Ob novici smo bili vsi člani ekipe na videoklicu, zato je bilo vse skupaj še posebej lepo in domače.

Na takšnem festivalu ni sodelovalo veliko Slovencev. Kako pomemben se ti zdi tvoj dosežek za slovenski filmski prostor?

Letos bo v dolgometražnem programu kar nekaj slovenskih filmov, res pa je, da v študentski selekciji redko najdemo slovenski film. Čeprav sem Slovenec in trenutno ustvarjam v Srbiji, si želim naslednji film posneti doma. Kar nekaj mladih slovenskih filmskih režiserjev ustvarja v tujini in upam, da bo Slovenski filmski center prepoznal takšne uspehe ter se še bolj posvetil prihodnosti domačega filma. Za to pa so seveda ključni dobri pogoji za delo in zadostna sredstva države.

Sodeluješ s filmom Komšija. Gre za srbski film s kar težko tematiko, v njem pa igra Milan Marić, eden najbolj priljubljenih srbskih igralcev. Kako je bilo sodelovati s takšno zvezdo?

Film obravnava temo policijskega nasilja, v njem pa Milan igra pripadnika specialne policijske enote – žandarmerije. Milan je tudi sicer zelo družbeno aktiven in pogosto tarča napadov oblasti, kar ga je verjetno še dodatno spodbudilo k sodelovanju pri študentskem filmu, ki se dotika težkih političnih tem. Prvič sem ga gledal v predstavi To noč sem jo videl po romanu Draga Jančarja in od takrat sem si želel sodelovati z njim. Je zelo profesionalen, predan in prizemljen. Sodelovanje z njim je bila čudovita izkušnja, od njega pa sem se tudi veliko naučil.

Dan Grabnar
Dan Grabnar
FOTO: osebni arhiv

Zelo si še mlad, kdo je sicer še na seznamu zvezdnikov, s katerimi si želiš sodelovati?

Srbija ima ogromno nadarjenih igralcev, predvsem med starejšo generacijo. Prijetno pa me je presenetila tudi predstava študentov AGRFT, ki so gostovali v Beogradu. Z veseljem bi v prihodnosti pri kakšni slovenski produkciji sodeloval tudi s kom iz mlajše generacije, z zvezdami v nastajanju.

Kaj je bil zate največji izziv? Si ob začetku ustvarjanja filma pričakoval, da bi se lahko uvrstil v sam tekmovalni del festivala?

Ustvarjanje filmov z aktualno tematiko je dvorezen meč. Po eni strani ljudi takšne zgodbe zelo zanimajo, po drugi pa so do njih pogosto bolj kritični, saj se prepogosto dogaja izkoriščanje aktualnih tem. Zelo pomembno mi je bilo, da zgodba deluje na univerzalni, ne le lokalni ravni. To je film o dilemi med človečnostjo in dolžnostjo in mislim, da je to nekaj, s čimer se lahko poistovetijo ljudje povsod. Vesel sem, da so se selektorji v Sarajevu povezali s filmom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sarajevski filmski festival velja za enega najbolj prestižnih, na njem se zbirajo zvezdniki svetovnega formata. Kaj ti pomeni, da si del takega dogodka?

Sarajevo je najpomembnejši filmski festival v jugovzhodni Evropi in velika čast je, da bom del te zgodbe. Vsako leto ga obišče veliko uglednih gostov, letos bo med njimi tudi Asghar Farhadi, iranski režiser, ki ga zelo občudujem. Zato svoj odhod v Sarajevo res nestrpno pričakujem.

Kako se pripravljaš na festival? Kaj od njega pričakuješ?

Trenutno zaključujemo še zadnje podrobnosti pri oblikovanju zvoka, da bo film pripravljen za predvajanje v kinodvoranah. Pričakujem veliko odličnih filmov in super žurke.

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Že nekaj let v Beogradu študiraš režijo, praktično še kot študent pa si dosegel pomemben mejnik v karieri. Kakšne so še tvoje želje za naprej?

Po končanem študiju bi se rad vpisal na magistrski študij, hkrati pa upam, da bom čim prej našel nove zgodbe, ki se mi bodo zdele vredne filma. Želim si tudi, da bi se pogoji za filmsko ustvarjanje v naši regiji izboljšali, tako da bi mladi ustvarjalci hitreje in pogosteje prišli do sredstev za snemanje dolgometražnih filmov.

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