Mladi so med vinogradi na žametni večerji postregli 150 gostov

150 vstopnic za ekskluzivno žametno večerjo je pošlo v slabih desetih minutah. In pri ustvarjanju poslastic je dobro pri sebi imeti kuharja s kilometrino. "Jaz mislim, da je mentor najbolj pomemben faktor začetka kariere, vsakega kuharja, natakarja, gostinca, lahko te pritegne k tem poklicu, lahko pa te totalno odvrne," je povedal Jorg Zupan.

"Jaz mislim, da bi se kar strinjal z njim, za njega lahko povem, da je super mentor, tako tukaj za ta dogodek kot tudi za prakso, ki sem jo upravljal pri njem. Veliko sem se naučil in upam, da bova še kdaj sodelovala," je povedal Lan Verko, dijak SŠGT Maribor in zmagovalec šova Mali šef Slovenije.

Tekmovalka MasterChefa Slovenije, Klara Šmigoc, pa je o svojem mentorju in sodniku v šovu, Luku Jezeršku, dejala naslednje: "Zelo odličen mentor je. In jaz mislim, da je dober mentor, vedno zelo zahteven." Kljub vsemu, kar je dala čez v MasterChefu, ji je tudi ta dogodek povzročal stres, saj se je želela dokazati. "Ji res zaupam, kar se tiče sladic, je več kot zelo dobra, pravzaprav je pokazala, kaj si je zamislila, jaz sem probal in sem dal kljukico," je o Klari povedal Luka.

"Tudi jaz sem obiskoval Srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, davna leta nazaj in nisem samo šarlatan, sem tudi iz te branže," je dejal Filip Flisar.

"Glavno je, da uporabniki, ki pridejo na to prireditev, cenijo delo, ki ga pripravijo dijaki in študentje, in predvsem, da si slednji zapomnijo ta dogodek in da si ga bodo pripeli v svoje življenjepise," je povedal Jure Struc.