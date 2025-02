Mladino navdušil stripovski junak Pasji mož

"Najlepša risanka, ki sem jo kdaj gledala," nam je povedala mlada obiskovalka premiere filma, ki je dodala, da ima doma tudi knjige in stripe, ki jih je že skoraj vse prebrala, njena prijateljica, ki pa še ni prebrala, pa je dodala, da bi in jih tudi bo.

"To je po mojem prva res konkretna linija, kjer sta najprej brala, potem pa gledala, ker običajno je k večjemu prej obratno in jima je bilo nekaj posebnega," pa nam je povedala vplivnica in avtorica Ana Žontar Kristanc.

"Inaj je že petkrat prebral vse stripe in je velik oboževalec. Tudi riše te stripe," pa je o sinovem navdušenju povedala vplivnica Teja Jugovic.

"Tudi meni je bilo super tako kot njim, otrokom. Res imam rada takšne družinske dogodke in risanke, ki imajo takšno res dobro sporočilce za seboj," pa je dejala vplivnica Tamara Fortuna.

"Mi smo zelo kulturno preživeli. Danes smo brali in smo peli, potem smo šli še v kino, včeraj pa sem imel še predstavo, tako da smo zelo kulturno preživeli ta kulturni praznik," pa nam je povedal igralec Srđan Milovanović, ki je s sinom prebral vseh 10 knjig stripa.