Mladoporočenca Lora in Primož Roglič uživata na medenih tednih

Vrhunski kolesar Primož Roglič in njegova Lora , ki je po poroki na Instagramu k svojemu dekliškemu priimku dodala še moževega, sta si po naporni in dolgi kolesarski sezoni ter poroki končno vzela čas zase. Kot smo že poročali, se mladoporočenca mudita na medenih tednih v tropskih krajih – glede točne lokacije ostajata zelo skrivnostna.

Brez dvoma lahko rečemo, da medeni tedni obema dobro denejo, saj si bo Primož lahko nabral novih moči in napolnil energijo za novo kolesarsko sezono ter nadoknadil čas v objemu svoje ljubezni.

Primož se je tokrat oglasil z medenih tednov na Instagramu ter s svojimi sledilci in oboževalci delil romantično fotografijo, na kateri s svojo ženo Loro pozirata na plaži, za njima pa se bohoti turkizno morje. Lora pa si je, kot kaže, žejo gasila s kokosovo vodo.

Spomnimo, da sta si zaljubljenca večno zvestobo obljubila v Vili Vipolže v krogu družine in prijateljev, udeležil pa se ga je tudi Zvone Pograjc, Rogličev bivši skakalni trener, ki je tokrat stopil v čevlje ženinove priče. Primož in Lora, starša malega Leva, o intimni poroki sicer še nista javno spregovorila in bosta podrobnosti verjetno ohranila stran od oči javnosti.