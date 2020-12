Mlajši član dua BQL izbranko zaprosil za roko

Za duo BQL je eno najuspešnejših in najbolj prelomnih let, odkar sta na sceni. Po uspešnicah Na frišno, ki je pred kratkim presegla več kot 2 milijona ogledov na Youtubu, ter radijskem hitu Ko bo to za nama, se BQL na lestvice vračata z novim železom v ognju. Budala je njuna nova pesem, ki govori o zamujeni priložnosti in predolgem čakanju na odločitev o 'tisti ta pravi'. Šaljiva pesem s šaljivo vsebino in izvirnim videospotom.

Rdeča nit videospota je poroka priljubljenega pevca in voditelja Tima Koresa Korija, ki pa jo BQL poskušata uničiti. V videospotu za skladbo Budalanastopajo tudi druga znana imena: Challe Salle, Jasna Kuljaj, Ula Ložar, Polkaholiki, Lara Kadis, Blaž Babič in še nekateri, ki so igrali svate.